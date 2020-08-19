شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: الغندور ينجح في "اختبارات الصندوق" في لقاء الزمالك ونادي مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الزمالك * نادي مصر

المسابقة: الدوري العام المصري الجولة الـ20 بالدوري

الملعب: االكلية الحربية

نتيجة المباراة: التعادل بدون أهداف

حكم المباراة: أحمد الغندور

المساعد الأول: محمد عبدالمجيد

المساعد الثاني: محمد لطفي

الحكم الرابع: أحمد صالح

حكام الـVAR : السيد شعبان، أحمد جمال

ميزان التقييم لطاقم الحكام:

حكم المباراة: أحمد الغندور

القرارات الفنية والسيطرة على المباراة: في مباراة متوسطة المستوى نجح الحكم في السيطرة علي أحداث وسير المباراة نتيجة الاهتمام والتركيز في احتساب المخالفات الفنية بمعيار واحد خاصة داخل مناطق الجزاء ففي الدقيقة 88 لم يتردد الحكم في إشهار البطاقة الصفراء للاعب الزمالك زيزو نتيجة التحايل الحكم قريب ولدية زاوية رؤية رائعة.

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كما أنذر لاعب الزمالك عبد الله جمعه في الدقيقة 17 لنفس السبب، وفي الدقيقة 63 يعطي الحكم تعليمات للاعبي الفريقين بخصوص تقنية الفيديو.

تطبيق مبدأ إتاحة الفرصة: طبق الحكم عنصر إتاحة الفرصة بصورة ممتازة فى الدقائق 30 عندما سمح باستمرار اللعب لصالح نادي مصر ويعود باحتساب المخالفة.

عنصر اللياقة البدنية والتمركز: قدم الحكم نموذجًا جيدًا في اللياقة البدنية والاعتماد علي عنصر التحمل العام مع تغيير نموذج الجري الي تحمل السرعة عند اللزوم خاصة في الدقيقة 16 من الشوط الأول في هجوم معاكس لصالح نادي مصرـ وفي الدقيقة 20 تمركز خاطئ نتيجة الدخول في مسار اللعب.

العقوبات الانضباطية والبطاقات: أنذر الحكم كلاً من عبدالله جمعة، وأحمد عيد، زيزو في الدقائق 18، 59، و88 نتيجة للتحايل وتعطيل الهجوم الواعد، كما أنذر كلاً من ويليس ألفيس، إسلام صالح، أحمد الشيخ في الدقائق 24، 78، 89 نتيجة الاعتراض والتهور، لم يشهر الحكم البطاقة الصفراء للاعب نادي مصر ويليس ألفيس في الدقيقة 28 نتيجة اللعب بتهور واستخدام القدم في ارتكاب المخالفة، وفي الدقيقة 30 كان يجب أن يشهر البطاقة الصفراء للاعب الزمالك محمد حسام بيسو للتهور.

تقييم الحكمان المساعدان:

المساعد الأول: لاتوجد أحداث مهمة تستحق الذكر .

المساعد الثاني: أشار علي حالات التسلل في الدقائق 68 بتقدير صحيح.

الحكم الرابع: تعاون مع طاقم التحكيم طبقا للقانون .

حكام الـVAR: لاتوجد حالات تستحق تدخل تقنية الفيديو