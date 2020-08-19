شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربي يجهز مذكرة لشكوى محمود البنا بسبب ركلة جزاء باسم مرسي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد مهدي مدير الكرة بالإنتاج الحربي أن ناديه يجهز مذكرة لتقديمها لاتحاد الكرة لشكوي الحكم محمود البنا الذي أدار مباراته الأخيرة مع المقاولون العرب، وقال مهدي في تصريحات لـ"الخليج 365": نجهز مذكرة تتضمن شكوي ضد الحكم محمود البنا بسبب قراراته في مباراة المقاولون العرب لاسيما حينما رفض احتساب ركلة جزاء صحيحة لباسم مرسي مهاجم الفريق".
ويضيف مهدي: "اتحاد الكرة اعتمد تقنية الفار وهي تقنية أعادت العدالة بين الفرق ولا أتفهم لماذا لا يرفض بعض الحكام اللجوء إليها طالما أصبحت متاحة فلماذا نضيع مجهود فريق بدون سبب ".
وشهدت المباراة عودة محمود البنا حكم المباراة لمراجعة قراراته أكثر من مرة عبر تقنية الفيديو ، بسبب ركلة جزاء احتسبها الحكم لسيف الدين الجزيري مهاجم المقاولون العرب، قبل أن يلغيها بعد العودة لتقنية الفيديو في الدقيقة 14 ، وفي الدقيقة 58 طالب باسم مرسي بالحصول على ركلة جزاء ولكن الحكم أشهر في وجه مهاجم الإنتاج بطاقة صفراء، ثم توجه لتقنية الفيديو ولم يُغير قراره.
الإثارة التي شهدتها المباراة لم تُغير من واقع انتصار المقاولون على الإنتاج ، وفشل فريق الإنتاج في تحقيق أي انتصار على المقاولون في آخر 7 مباريات في الدوري.
آخر مرة نجح الإنتاج الحربي في الفوز على المقاولون كان موسم 2015-16، وهذا الانتصار هو الوحيد للإنتاج في آخر 10 مباريات جمعته مع المقاولون العرب.
كانت هذه تفاصيل خبر الإنتاج الحربي يجهز مذكرة لشكوى محمود البنا بسبب ركلة جزاء باسم مرسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.