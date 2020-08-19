شكرا لقرائتكم خبر عن ستعود مقاتلا.. الأهلى يوجه رسالة لنجمه محمود متولى بعد إصابته بالرباط الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعم النادى الأهلى، وشد من أزر لاعبه محمود متولى، بعد تأكيد إصابته بقطع فى الرباط الصليبى للركبة، خلال مباراة أسوان، التى أقيمت مساء الاثنين الماضى، التى انتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثية نظيفة.

وقال النادى، عبر حساباته المختلفة على منصات السوشيال ميديا: "ستعود أقوى مما كنت.. ستعود مقاتلاً فوق أرض الملعب كما عهدناك، الجميع هنا يتمنى لك الشفاء العاجل".





ومن المقرر أن يجرى محمود متولى مدافع الأهلى، جراحة الرباط الصليبى، اليوم الأربعاء، بمعرفة الدكتور أحمد عبدالعزيز، بعد أن أكدت الأشعة إصابته بقطع كامل فى الرباط الصليبى، أثناء مشاركته فى مباراة أسوان أمس الأول.

وكان محمود متولى، خضع لفحوصات طبية وأشعات، أمس الثلاثاء، وتم عرض الأمر على الدكتور أحمد عبد العزيز، الذى أكد على حاجته للجراحة، وفى ذات الوقت طلب متولى من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة ،أن يجرى العملية الجراحية الدكتور أحمد عبد العزيز بدلا من السفر للخارج، لثقته والجميع فى خبراته العالمية فى مثل هذه الجراحات، ووافق عبدالحفيظ على رغبة اللاعب، وتحدد اليوم الأربعاء، موعدًا لإجراء العملية الجراحية.

من ناحية أخرى، قال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلى، أن أحمد الشيخ وجيرالدو، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادى، يخضعان لفحص طبى اليوم الأربعاء، قبل انطلاق مران الفريق؛ للتأكد من جاهزيتهما، بعد شكوى الثنائى من الإصابة خلال مباراة أسوان التى أقيمت مساء الاثنين، على استاد القاهرة، واشتكى الشيخ من إصابة فى كاحل القدم، فيما اشتكى جيرالدو من آلام فى العضلة الخلفية، وعلى ضوء نتائج الفحص الطبى يتحدد فرص الثنائى فى المشاركة فى المران اليوم.

ومنح الجهاز الفنى اللاعبين راحة أمس الثلاثاء، على أن يستأنف الفريق مرانه مساء غدٍ؛ استعدادا لمواجهة الزمالك فى بطولة الدورى، مساء السبت القادم.

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