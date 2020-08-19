شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعبًا فى قائمة وادى دجلة استعدادًا لمباراة الإسماعيلى غدًا فى بطولة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار اليونانى نيكوديموس بابافاسيليو، المدير الفنى لوادى دجلة، 22 لاعبًا فى قائمة الفريق لدخول معسكر مغلق استعدادًا للقاء النادى الإسماعيلى، المقرر أن تقام فى الساعة الثامنة، مساء غدٍ الأربعاء، ضمن لقاءات الجولة 20 من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

وجاءت قائمة اللاعبين التى اختارها بابافاسيليو، كالتالى: "محمد عبد المنصف، رجب عمران، عبد الله محمود، محمود مرعى، عبد الرحمن بودى، أحمد سعيد، مروان حمدى، محمد هلال، إسحاق يعقوبو، محمد عبد العاطى، بسام وليد، عمرو صالح، حسام عرفات، أحمد حسن، عبد الكبير الوادى، رفيق كابو، بيكهام، كريم محمد، أحمد شريف، حسين ذكرى، عبد الرحمن عبد العزيز، محمد رضا".





كما أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى، قائمة لاعبيه استعدادًا للقاء وادى دجلة غدًا الأربعاء بإستاد الإسماعيلية، فى ختام الجولة العشرين بمسابقة الدورى المحلى.

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القائمة جاءت كالتالى: حارس مرمى .. محمد فوزى – محمد مجدى عبد الفتاح.

خط الدفاع .. محمود البدرى – إبراهيم أبو اليزيد – محمد هاشم – محمد مجدى الجمل – أسامة إبراهيم – محمد كماتشو – أحمد أيمن.

خط الوسط .. عماد حمدى – عمر الوحش – محمد الضرف – أحمد مدبولى – عبد الرحمن مجدى – محمد حمدى زكى – مدحت فقوسة – بيكيتى سيلفا. خط الهجوم .. محمد الشامى – وجيه عبد الحكيم – حازم مرسى.