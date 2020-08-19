شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فاروق: الزمالك يعرض 30 مليون جنيه لضم دونجا.. وأوباما لن يلعب للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد فاروق نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق إن مسئولي نادي الزمالك جددوا مفاوضتهم مع إدارة بيراميدز، بشأن التعاقد مع نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق السماوى، خلال فترة الانتقالات الصيفيه القادم مؤكدًا أن مسئولى القلعة البيضاء عرضوا 30 مليون جنيه من أجل ضم نبيل عماد دونجا، بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة.

أضاف محمد فاروق فى تصريحات تليفزيونية أن مسئولى بيراميدز طلبوا تأجيل التفاوض بشأن نبيل دونجا، لما بعد نهاية مباريات بيراميدز في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

كما كشف محمد فاروق فى تصريحات تليفزيونية أن يوسف إبراهيم أوباما مهاجم الزمالك لم يتلقى أي اتصالات من مسئولي الأهلي في الفترة الماضية ، ومن ناحية أخرى فإن فكرة انضمامه لصفوف القلعة الحمراء أمر مرفوض تمامًا بالنسبة له وشدد على أن اللاعب حال عدم تجديده للزمالك سيكون خياره الأول هو الاحتراف الخارجي فقط، مشيرًا إلى أنه لن يرتدي فى مصر سوي قميص القلعة البيضاء.

وينتهي تعاقد أوباما مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل، ويحق له التوقيع لأي نادي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وشدد على ان اللاعب حال عدم تجديده للزمالك سيكون خياره بالاحتراف الخارجي فقط، مشيرًا إلى أنه لن يرتدي فى مصر سوي قميص القلعة البيضاء.