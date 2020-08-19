شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم .. الزمالك يتعادل مع نادي مصر وفوز المقاصة والحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 18 أغسطس 3 مباريات في الجولة الـ20 من عمر مسابقة الدوري الممتاز للموسم الجاري 2019 – 2020 ، تعادل الزمالك مع نادي مصر سلبيا بدون أهداف وفوز مصر المقاصة و حرس الحدود على الجونة و نادي طنطا.

الزمالك يتعادل سلبيا مع نادي مصر

سقط فريق الزمالك في "فخ" التعادل السلبي أمام نظيره نادي مصر خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ، الثلاثاء، باستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة العشرين، وبذلك يرتفع رصيد الزمالك إلى 39 نقطة ويبقي في المركز الثاني خلف الأهلي المُتصدر بـ 56 نقطة ويبتعد الأبيض عن المنافسة عن درع الدوري ، فيما رفع نادي مصر رصديه إلى 13 نتقطة ويبيقي في المركز الأخير.

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المقاصة يفوز على الجونة 1 / 0

حقق فريق مصر المقاصة فوزًا غاليًا على الجونة بهدف مقابل لا شىء فى المباراة التى جرت بينهما باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن فعاليات الجولة الـ20 للدورى ، أحرز هدف المباراة محمد إبراهيم فى الدقيقة 65 من عمر المباراة ليرتفع رصيد أبناء الفريق الفيومى إلى 20 نقطة ويقفز للمركز الثالث عشر ، بينما تجمد رصيد الجونة عند 21 نقطة ومازال فى المركز الحادى عشر.

حرس الحدود يفوز على طنطا 1 / 0

حقق فريق حرس الحدود الفوز على نظيره طنطا بهدف نظيف احرزه محمد أشرف حارس مرمى طنطا فى مرماه فى الدقيقة 7 من عمر المباراة، بعد الهدف نجح فريق طنطا فى السيطرة على مجريات اللقاء وتهديد مرمى الحرس عن طريق إسلام فؤاد وجون إيفرى لكن تالق أحمد السعدنى حارس الحدود حال دون تعديل النتيجة ، فيما جاءت احداث الشوط الثانى على عكس المتوقع حيث حاول فريق حرس الحدود الضغط لاحراز هدف الاطمئنان، وكاد ان يحصل على ركلة جزاء ولكن تقنية الفيديو الغت قرار محمد الحنفى حكم المباراة، وتنتهي المباراة بهدف نظيف لحرس الحدود.

ويحتل طنطا المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 10 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفاً فيما يحتل حرس الحدود المركز الثانى عشر برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 5 وتعادل في 7 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 15 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى.