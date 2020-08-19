شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: علمنا بتعطل الـVAR بالصدفة.. والدوري تحضير لـ"أفريقيا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، عن أن الفريق فقد نقطتين فى مباراة نادي مصر ولكنه خرج ببعض المكاسب من اللقاء، الذى أقيم على استاد الكلية الحربية، فى الجولة الـ20 بدورى أبطال أفريقيا، والتى انتهت بالتعادل السلبى ليرتفع رصيد الفريق الأبيض إلى 39 نقطة.

وتابع أمير مرتضى منصور لـ"الخليج 365"، قائلاً: "كارتيرون المدير الفني للفريق قرر منح الثقة بشكل أكبر للناشئين بمنحهم فرصة أكبر أمام نادى مصر ومن الإيجابيات خلال لعب الدوري الذى نستعد من خلاله لدورى أبطال أفريقيا أن يكون لدينا مكاسب من العناصر الشابة وكذلك تجهيز العائدين من الإصابة وهو ما حدث أمام نادى مصر ولكن حزين لخسارة نقطتين".

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وفيما يخص تعطل تقنية الفيديو الـ VAR خلال لقاء الزمالك مع نادى مصر قال أمير مرتضى:"علمنا بتعطل الـVAR بالصدفة حيث توجه أحد الإداريين للحكم الرابع لمطالبته بأن يتم الرجوع فى إحدى الحالات لتقنية الفيديو ليفاجئه بأن الـ VAR عطلان وكان من المفترض أن يوقف حكم المباراة ويخطرنا بالأمر بشكل رسمى أو بين شوطى المباراة".

شدد أمير مرتضى فى النهاية أن الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون يجهز الفريق لمواجهتى الرجاء المغربى فى دورى أبطال إفريقيا من خلال منافسات الدورى.

وتعادل الزمالك مع نظيره نادي مصر خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ، الثلاثاء، باستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة العشرين، وبذلك يرتفع رصيد الزمالك إلى 39 نقطة ويبقي في المركز الثاني خلف الأهلي المُتصدر بـ 56 نقطة فيما رفع نادي مصر رصديه إلى 13 نتقطة ويبيقي في المركز الأخير.