شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعبًا في قائمة الإسماعيلي لمواجهة وادى دجلة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى قائمة لاعبيه استعدادًا للقاء وادى دجلة غدًا الأربعاء باستاد الإسماعيلية، فى ختام الجولة العشرين بمسابقة الدورى المحلى.

القائمة جاءت كالتالى: حارس مرمى .. محمد فوزى – محمد مجدى عبد الفتاح.

خط الدفاع .. محمود البدرى – إبراهيم أبو اليزيد – محمد هاشم – محمد مجدى الجمل – أسامة إبراهيم – محمد كماتشو – أحمد أيمن.

Advertisements

خط الوسط .. عماد حمدى – عمر الوحش – محمد الضرف – أحمد مدبولى – عبد الرحمن مجدى – محمد حمدى زكى – مدحت فقوسة – بيكيتى سيلفا. خط الهجوم .. محمد الشامى – وجيه عبد الحكيم – حازم مرسى.

وشدد الفرنسى ديديه جوميز، المدير الفنى للفريق على صعوبة مواجهة وادى دجلة ، مشيرا إلى أنه لا بديل عن حصد الثلاث نقاط، وأضاف جوميز في تصريحات للموقع الرسمي للإسماعيلي: "علينا الحذر جيداً.. فقد تابعت الفريق المنافس ويمتلك لاعبين على مستوى عال وقادرين على استغلال المرتدات فى التسجيل لذلك يجب أن نكون على قدر المسئولية المنتظرة"، واستكمل مدرب الدراويش: "نتطلع للصعود تدريجيا بجدول الترتيب وحصد مركز جيد وتعويض النتائج السلبية قبل فترة التوقف"، وأنهى جوميز تصريحاته: "راض بنسبة كبير عن ما قدمه اللاعبون من جهود كبير وانتظر منهم الكثير من اجل اسعاد الجماهير".

واختتم الإسماعيلى تدريباته مساء اليوم، ضمن برنامج الإعداد للقاء وادى دجلة فى الثامنة من مساء غد الأربعاء باستاد الإسماعيلية فى ختام الجولة العشرين ببطولة الدورى الممتاز، واشتمل المران الذى اقيم على ملعب الإسماعيلية الرئيسى على مجموعة من الجمل الفنية والخططية ، حيث حرص المدير الفنى الفرنسى ديديه جوميز على وضع اللمسات الأخيرة مع منح اللاعبين التعليمات والمقرر تنفيذها خلال مواجهة الغد ، واختتم المران بتقسيمة حماسية تم إيقافها عدة مرات من أجل اصلاح الأخطاء والوقوف على مدى استيعاب اللاعبين للجمل الفنية المطبقة من قبل الجهاز الفنى