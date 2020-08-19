شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعبًا في قائمة الإسماعيلي لمواجهة وادى دجلة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى قائمة لاعبيه استعدادًا للقاء وادى دجلة غدًا الأربعاء باستاد الإسماعيلية، فى ختام الجولة العشرين بمسابقة الدورى المحلى.
القائمة جاءت كالتالى: حارس مرمى .. محمد فوزى – محمد مجدى عبد الفتاح.
خط الدفاع .. محمود البدرى – إبراهيم أبو اليزيد – محمد هاشم – محمد مجدى الجمل – أسامة إبراهيم – محمد كماتشو – أحمد أيمن.
خط الوسط .. عماد حمدى – عمر الوحش – محمد الضرف – أحمد مدبولى – عبد الرحمن مجدى – محمد حمدى زكى – مدحت فقوسة – بيكيتى سيلفا. خط الهجوم .. محمد الشامى – وجيه عبد الحكيم – حازم مرسى.
واختتم الإسماعيلى تدريباته مساء اليوم، ضمن برنامج الإعداد للقاء وادى دجلة فى الثامنة من مساء غد الأربعاء باستاد الإسماعيلية فى ختام الجولة العشرين ببطولة الدورى الممتاز، واشتمل المران الذى اقيم على ملعب الإسماعيلية الرئيسى على مجموعة من الجمل الفنية والخططية ، حيث حرص المدير الفنى الفرنسى ديديه جوميز على وضع اللمسات الأخيرة مع منح اللاعبين التعليمات والمقرر تنفيذها خلال مواجهة الغد ، واختتم المران بتقسيمة حماسية تم إيقافها عدة مرات من أجل اصلاح الأخطاء والوقوف على مدى استيعاب اللاعبين للجمل الفنية المطبقة من قبل الجهاز الفنى
كانت هذه تفاصيل خبر 20 لاعبًا في قائمة الإسماعيلي لمواجهة وادى دجلة بالدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.