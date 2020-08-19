شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتدرب غدًا بدون راحة استعدادًا للقمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني خوض اللاعبين تدريباتهم غدًا الأربعاء بشكل طبيعي على ملعب النادي وذلك بعد التعادل مع نادي مصر مساء اليوم في الجولة العشرين للدوري الممتاز والتي احتضنها استاد الكلية الحربية، يأتي قرار كارتيرون من أجل بدء الاستعداد لمواجهة القمة أمام الأهلي المقررة إقامتها مساء السبت المقبل بالجولة الحادية والعشرين للدوري الممتاز.

سقط فريق الزمالك في "فخ" التعادل السلبي أمام نظيره نادي مصر خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ، الثلاثاء، باستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة العشرين، وبذلك يرتفع رصيد الزمالك إلى 39 نقطة ويبقي في المركز الثاني خلف الأهلي المُتصدر بـ 56 نقطة ويبتعد الأبيض عن المنافسة عن درع الدوري ، فيما رفع نادي مصر رصديه إلى 13 نتقطة ويبيقي في المركز الأخير.

ولعب الزمالك المباراة بتشكيل مكوّن من: محمود عبدالرحيم جنش ، ياسين مرعي، محمد عبدالغني، حاتم محمد، أحمد عيد، محمد حسام بيسو، يوسف أوباما، عبد الله جمعة، إسلام جابر، حسام أشرف وكابونجو كاسونجو .

Advertisements

فيما لعب نادي مصر المباراة بتشكيل يضم كلاً من: عصام ثروت، أحمد أوكا وأحمد يوسف وشريف أشرف وإسلام صالح، هشام عبد الحميد ومحمود توبة، كليفين ومصطفي سلطان، ودينيس ورضا الويشي.