- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور يكشف عن صاحب تسميته بـ"بندق".. اعرف هو مين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى الرياضى خالد الغندور، نجم نادى الزمالك السابق، عن أن صاحب إطلاق لقب "بندق" عليه، هو كابتن صفوت، مدرب الألعاب فى مدرسة ليسيه الحرية، عندما كان طالبا فى الصف الثانى الإعدادى.
ونشر الغندور، عبر حسابه على فيس بوك، صورة للكابتن صفوت، صحبتها بتعليق: "كابتن صفوت مدرب الألعاب فى مدرسة ليسيه الحرية صاحب تسميتى باسم بندق، وأصبح اسم الشهرة بالنسبة لى بقية حياتى، وكنت فى الثانية إعدادى فى ذلك الوقت".
وتعرض الإعلامى خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، لوعكة صحية مؤخرًا دخل على أإثرها لأحد المستشفيات، حيث طالب جماهيره بالدعاء له، وذلك بعد أيام من تعافى زوجته وابنته من الإصابة بفيروس كورونا، ليحرص عدد كبير من نجوم الأهلى والزمالك والجماهير على دعم نجم الأبيض السابق متمنين له الشفاء العاجل.
وكان خالد الغندور نجم فريق الزمالك السابق، نشر صورة له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك خلال تواجده داخل إحدى المستشفيات عقب تعرضه لوعكة صحية.
وطالب خالد الغندور أصدقاءه وأقاربه وجمهور نادى الزمالك بالدعاء له عقب تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، تقدم على أثرها باعتذار عن عدم التواجد فى عمله بقناة الزمالك خلال الأسبوع الحالى قائلا: "كل اللى محتاجه من أصحابى وأصاقائى هو الدعاء لى بالشفاء إن شاء الله".
كانت هذه تفاصيل خبر خالد الغندور يكشف عن صاحب تسميته بـ"بندق".. اعرف هو مين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.