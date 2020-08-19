شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور يكشف عن صاحب تسميته بـ"بندق".. اعرف هو مين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى الرياضى خالد الغندور، نجم نادى الزمالك السابق، عن أن صاحب إطلاق لقب "بندق" عليه، هو كابتن صفوت، مدرب الألعاب فى مدرسة ليسيه الحرية، عندما كان طالبا فى الصف الثانى الإعدادى.





ونشر الغندور، عبر حسابه على فيس بوك، صورة للكابتن صفوت، صحبتها بتعليق: "كابتن صفوت مدرب الألعاب فى مدرسة ليسيه الحرية صاحب تسميتى باسم بندق، وأصبح اسم الشهرة بالنسبة لى بقية حياتى، وكنت فى الثانية إعدادى فى ذلك الوقت".

وتعرض الإعلامى خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، لوعكة صحية مؤخرًا دخل على أإثرها لأحد المستشفيات، حيث طالب جماهيره بالدعاء له، وذلك بعد أيام من تعافى زوجته وابنته من الإصابة بفيروس كورونا، ليحرص عدد كبير من نجوم الأهلى والزمالك والجماهير على دعم نجم الأبيض السابق متمنين له الشفاء العاجل.

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