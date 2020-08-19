الإنتاج الحربي: الحكم رفض قرار "var" باحتساب ركلة جزاء لنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال خالد مهدي، مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي، إن حكم مباراتهم أمام المقاولون العرب، محمود البنا لم يستمع إلى قرار حكم الفيديو باحتساب ركلة جزاء لهم.

وأضاف مهدي ـ خلال مداخلة أُجريت معه بفضائية أون تايم سبورتس ـ :"نحترم اللجنة الخماسية والمنظومة جميعها ولكن الكيل طفح بنا من الحكام فالعام الماضي لم تُحتسب لنا ركلة جزاء أمام المقاولون في الدقيقة 85 ثم هُزموا في نهاية المباراة، وكذلك تم طرد لاعبين لنا أمام الداخلية ومن قبلها طرد كابتن مختار مختار بطريقة مستفزة".

وتابع مدير الكرة بنادي الإنتاج:"حكم الفيديو (var) أخبرني عقب المباراة في وجود محمود البنا ومجدي عبد العاطي وليخرج أحدهم ويكذبني، الحكم الأساسي لم يرغب أن يظهر حديثه خطأ فقد أشهر البطاقة الصفراء لباسم مرسي بحجة ادعاء السقوط داخل منطقة الجزاء".

وأتم مدير الكرة بنادي الإنتاج حديثه بالإشارة إلى إنه تواصل مع محمد فضل عضو اللجنة الخماسية بخصوص هذا الأمر ويُجهز مذكرة بما يتعرضون له.