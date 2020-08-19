لوفرين يوضح رأيه في الانتقادات العنصرية لمحمد صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد الكرواتي ديان لوفرين، مدافع ليفربول السابق وزينيت الروسي الحالي، أنه إذا كان إنجليزيًا لاحترمه المحللون في إنجلترا، مشيرا إلى أن الدولي المصري محمد صلاح نجم الريدز يتعرض لمثل هذه الانتقادات العنصرية.

وقال لوفرين، في مقابلة مسجلة أجراها مع برنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد": "كنا نأمل في التتويج بكأس العالم 2018 لكننا بلد صغير وحصد فضية المونديال يعد إنجازا حقيقيا وكبيرا، كسبنا الاحترام وقلوب العالم كله، وهذا يعطى رسائل كثيرة، علينا أن نفتخر بذلك ونسعد بهذا الإنجاز، وأن نقبل الواقع".

وأضاف: "تلقيت العديد من الانتقادات رغم ظهوري بمستوى جيد وكان المحللون الإنجليزيون يسخرون مني لأنني لاعب كرواتي يلعب في إنجلترا، خاصةً أننا فزنا على إنجلترا في قبل نهائي كأس العالم فكان الأمر صعبا بالنسبة لهم".

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وتابع: "100% تعرض صلاح لمثل هذه الانتقادات العنصرية التي تعرضت لها لأنه لاعب مصري، هذه حقيقة لا تستطيع أن تغيرها، لكنها قد تكون جيدة لصلاح في أن يستخدم هذا الغضب ضدهم ويظهر إمكانياته داخل الملعب بأنه الأفضل.

وأكمل ضاحكًا: "لا أحد سيكون أقرب من محمد صلاح لتعويض صداقتي معه بعد رحيلي إلى زينيت الروسي لأن هناك لوفرين واحد فقط".

وأوضح: "أفهم صلاح 100% ولا أنظر له كنجم خارق بل كصديق ورجل يهتم بزملائه وناديه وبلده وشعبه، لا يهتم بالأمور المادية ويهتم بأن يكون العالم أفضل".

وأتم لوفرين تصريحاته مازحًا: "صلاح دفع لكل السيارات المتواجدة مقابل البنزين ولكنه لم يدفع لي، كما أنه لم يدفع ثمن القهوة ولو لمرة واحدة وكانت هذه مفاجأة بالنسبة لي".