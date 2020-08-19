رمضان صبحي لمصراوي: أنتظر "تصريح السفر" للعودة لإنجلترا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
أكد رمضان صبحي لاعب هدرسفيلد الإنجليزي، أنه لم يتواصل معه أي مسؤول من النادي بشأن وجود أي إجراء ضده بسبب عدم تواجده في إنجلترا حتى الآن.
ويستعد رمضان صبحي للسفر الى إنجلترا للانضمام لتدريبات هدرسفيلد استعداداً للموسم الجديد.
وقال رمضان صبحي في تصريحات لـ"الخليج 365" "في الوقت الحالي أقوم بانهاء الاجراءات المتعلقة بالسفر لانجلترا".
وواصل "انتظر الحصول على تصريح السفر من أجل التواجد مع هدرسفيلد في أقرب وقت".
واختتم "لم يتواصل معي أي شخص من هدرسفيلد بخصوص أنني متغيب عن التدريبات أو هناك اجراء تم معي في الوقت الحالي".
وكان النادي الأهلي قد أعلن في بيان رسمي، أن علاقة رمضان صبحي بالفريق انتهت واللاعب أخبرهم برغبته في الانتقال لصفوف نادي بيراميدز رغم توصل النادي لاتفاق مع هدرسفيلد للتعاقد معه بشكل نهائي.
وأخطر نادي هدرسفيلد رمضان صبحي في وقت سابق بضرورة العودة لإنجلترا للتواجد بمعسكر الفريق لحين حسم موقفه النهائي في الفترة المقبلة سواء بالموافقة على العروض المقدمة له أو البقاء مع الفريق.
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