لوفرين يكشف.. كيف ثأر لصديقه صلاح من راموس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الكرواتي ديان لوفرين، مدافع زينيت الروسي وليفربول السابق، عن تعمده لركل سيرجيو راموس بالكوع أثناء مباراة إسبانيا وكرواتيا ببطولة دوري الأمم الأوروبية، بعد تسبب مدافع ريال مدريد في إصابة الدولي المصري محمد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018.

وقال لوفرين، في مقابلة مسجلة مع برنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد": "نعم تعمدت ركل راموس بالكوع في هذا اللقاء، كان من وجهة نظري أن راموس تعمّد إصابة صديقي في نهائي دوري أبطال أوروبا، لذلك حان الوقت ليدفع ثمن ما قام به".

وأضاف: "لم أتحدث مع صلاح في هذا الأمر، لكنه كان يضحك، لقد بذل جهدا كبيرا بعد هذه الإصابة الخطيرة لكي يعود للمشاركة قبل كأس العالم، لكنه في النهاية نجح في تقديم مستوى جيد مع منتخب مصر".

وأوضح: "كنا نلعب أفضل من ريال مدريد لكن بعد خروج صلاح بدأوا في السيطرة على المباراة".

وتابع: "لا أعلم إن كان راموس تعمد إصابة كاريوس بالنهائي أيضًا، لكن الأمر لم يكن مفاجئا لي، رغم ذلك ليس هناك توتر في العلاقة بيني وبينه، أنا أحترمه كلاعب وأحترم ما يقوم به، لقد حصد الكثير من البطولات مع فريقه وسجل العديد من الأهداف، يجب أن أحترم هذا الأمر".

وأكمل: "لكن من ناحية أخرى قام راموس ببعض الأمور التي ألحقت الضرر ببعض اللاعبين، فهو يقوم ببعض التصرفات التي لا أحبها بالمباراة، ولكن كما تعرف نحن مختلفون، حاول لوكا مودريتش أن يقلل التوتر بيني وبينه، لكني ركلته بالكوع في مباراة إسبانيا وقلت له أننا تعادلنا الآن".

صداقة صلاح

"صلاح يعرف أنني سأحافظ على صداقتي معه، إنه أحد أفضل اللاعبين في هذا الموسم، نحن ندعم بعضنا البعض داخل وخارج كرة القدم، هذا يمثل عبء ثقيل على عاتقه لتحقيق ما يريد".

"هي مجرد بداية لصداقة ما بيننا، أمضينا 3 سنوات ولازال أمامنا الكثير".

"في اليوم الأول مع محمد صلاح كان خجولا وهادئ للغاية لا يتحدث كثيرا، ولكن مع مرور الوقت بدأنا نقترب مع بعض ونتشارك القيادة للمطار سويا، اعتقدت انه يحتاج شخص بالفريق معه"

"أنا احتاج إلى شخص أعبر عن مشاعري تجاهه ويقدم لي النصيحة، رغم أنه كان أصغر مني لكنه قدم لي نصائح جيدة لحياتي، نحن من أماكن مختلفة لكننا نفهم بعض".

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تطور صلاح

"أعتقد بأن صلاح انضم لفريق كبير وفهم بأن ليفربول كبير ويجب عليه أن يتطور".

"كان لديه تطلعات كبيرة وشخصيته نضجت أكثر لتحقيق المزيد، فهذا ساعده للحفاظ على تركيزه وهدفه لكي يكون الأفضل كل يوم".

"لهذا السبب الكثيرون يحترمونه، فهو لا يؤدي موسم واحد فقط، لكن بعد الموسم الأول تلقى نقدا وكان جاهز للموسم الثاني وأدى بنفس الأداء الأفضل ويستحق أكثر مما يتم وصفه به".

أزمة ماني

"من الجيد أن تكون هناك منافسة من اللاعبين وأن يكون اللاعب أفضل من زميله".

"أن يكون صلاح وماني في مستوى جيد هذا يخدم الفريق وهذا هو الأهم، لأن الفريق يخدم اللاعبين ويحسن مستواهم سويا".

"لدي علاقة عادية مع ماني وليست بنفس قرب محمد صلاح، لكنه كان عندما يسجل ماني يلوم نفسه ولا يلوم ماني".

أزمة شارة القيادة

"شاهدت هدف ركلة جزاء صلاح أمام الكونغو، كان يحتفل بشكل كبير بعد الهدف".

"لا أعلم ماذا فعل بعد ذلك، أعلم أنه من أهم اللاعبين بالمنتخب".

"نأمل قريبا أن يكون هو قائد المنتخب، لكنه لم يتحدث معي في أزمة شارة القيادة".