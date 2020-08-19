بالفيديو.. صديق صلاح يرقص على أغنية "برج الحوت" لعمرو دياب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أكد ديان لوفرين، نجم منتخب كرواتيا وليفربول الإنجليزي السابق وزينيت الروسي الحالي، أن محمد صلاح أوضح له مصر وشعبها بشكل أكبر مما كان يعلم.

وقال لوفرين في مقابلة مسجلة مع برنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد": "تذوقت بعض من الأطعمة المصرية، وأحب الكشري كثيرا، كما أن محمد صلاح كان دائما يتناول القهوة لكنني كنت أحب الشاي".

وأضاف صديق محمد صلاح راقصًا على أغنية "برج الحوت": "أحب الأغاني المصرية، مثل أغاني عمرو دياب برج الحوت فهي المفضلة واسمعها بسيارتي ولدي على هاتفي".