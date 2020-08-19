"بسبب حضور مباراة الزمالك".. هل يعاقب اتحاد الكرة نادي مصر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

مازال الإهمال يضرب مباريات الدوري الممتاز بعد قرار استئنافه، حيث شهدت مباراة نادي مصر والزمالك حضوراً بالمدرجات دون أي التزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.

وتعادل نادي مصر والزمالك بملعب استاد الكلية الحربية بدون أهداف في مباراة الجولة الـ20 لمسابقة الدوري الممتاز.

ورصدت كاميرا "الخليج 365" حضور عدد من الأفراد بأحد مدرجات ملعب الكلية الحربية دون أي التزام بالتباعد الاجتماعي والاجراءات الاحترازية التي سبق وأعلن عنها اتحاد الكرة عن طريق اللجنة الطبية.

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ولم يصدر اتحاد الكرة أي عقوبات على الأندية المنظمة للمباريات التي تشهد خرق للإجراءات الاحترازية، فهل يتدخل ويصدر عقوبات على نادي مصر بصفته "منظم المباراة" بسبب الحضور في المدرجات؟.

وشهدت الفترة الأخيرة وجود عدد من الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بين صفوف اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية بالأندية، أبرزها ما حدث في نادي الإنتاج الحربي وأيضا النادي المصري.

يُذكر أن مباريات الدوري من المفترض أن تقام دون حضور جماهيري وبعدد محدد من الأشخاص بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد.

تصوير- نادي نبيل