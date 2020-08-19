لوفرين: متشوق لزيارة مصر.. وأعرف شخصا واحدا هناك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد الكرواتي ديان لوفرين، مدافع ليفربول الإنجليزي السابق وزينيت الروسي الحالي، أنه متشوق لزيارة مصر ورؤية معالمها السياحية.

وقال لوفرين، في مقابلة مسجلة مع برنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد" مساء الثلاثاء: "أقدر مشاعر حب المصريين لي، كنت أعتقد أن محمد صلاح فقط هو الذي يحبني".

وأضاف: "متشوق لزيارة مصر في أقرب وقت، اذا تلقيت دعوة من محمد صلاح سآتي".

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وأكمل: "أتمنى زيارة الأهرامات والمعالم السياحية والقاهرة والإسكندرية".

وتابع: "سمعت عن الأهرامات وبعدما تعرفت لصلاح عرفني أكثر عن هذا البلد ومهت جدا بزيارتها في أقرب وقت، مصر بلد رائعة ومتشوق لزيارتها".

وأوضح: "أعرف أن أحد أندية مصر يقودها مدير فني كرواتي، وكان مدرب لمنتخب كرواتيا في وقت ما"، في إشارة إلى الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لبيراميدز.

وأتم لوفرين تصريحاته قائلا: "تذوقت بعض من الأطعمة المصرية، وأحب الكشري كثيرا، كما أن صلاح كان دائما يتناول القهوة لكنني كنت أحب الشاي".