مدرب ليون: إذا نظرنا للأرقام فلن نخرج من الفندق لمواجهة بايرن ميونيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

أعرب فريق أولمبيك ليون الفرنسي عن رغبته في مواصلة منهجه الحالي في القضاء على الكبار خلال مواجهته أمام المارد الألماني بايرن ميونخ غدا الأربعاء في المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

لكن رغم كل شيء يدرك ليون جيدا أنه قد يكون الحلقة الأضعف في المربع الذهبي القاري.

وبلغ ليون المربع الذهبي الأوروبي للمرة الثانية في تاريخه عندما أطاح بيوفنتوس الإيطالي من دور الستة عشر، ثم أنهى مشوار مانشستر سيتي الإنجليزي في دور الثمانية، ويأمل الفريق الفرنسي أن يحالفه الحظ مجددا في مواجهة بايرن الفائز باللقب الأوروبي خمس مرات من قبل.

وقال رودي جارسيا مدرب ليون في مؤتمر صحفي افتراضي اليوم الثلاثاء "لسنا جبلا عاليا لكنن مجرد حجر صغير في الحذاء قد يجعلك تتعثر".

ربما تختلف مواجهة المربع الذهبي عن المباريات السابقة خاصة أنها تأتي أمام الفريق الذي اكتسح العملاق الإسباني برشلونة 8 /2 في دور الثمانية، ليس هذا فقط، بل أن النادي البافاري لم يتعرض لأي هزيمة طوال 28 مباراة على مستوى جميع المسابقات حيث حقق 27 انتصارا مقابل تعادل وحيد في مسيرة مذهلة شهدت تسجيل الفريق 94 هدفا.

لكن جارسيا أكد "إذا اكتفينا بالنظر إلى الإحصائيات فعلينا أن نبقى في الفندق.

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وأوضح جارسسيا "ندرك من سنواجه، ليس لديهم نقطة ضعف لكن لا يوجد أي فريق مثالي، إذا تمكنا من فرض أسلوب لعبنا فربما نحقق شيئا ما ، الأمر لا يقتصر فقط على الدفاع ، ندرك أن بمقدورنا تصعيب مهمة الخصم".

ونال ليون إشادة واسعة بسبب دفاعه الصلب ومهاجميه من أصحاب السرعات العالية مثل الهولندي ممفيس ديباي وموسى ديمبلي الذي سجل الهدفين الثاني والثالث في شباك مانشستر سيتي.

وحفز جارسيا فريقه بالقول "تكون في شهية جيدة عندما تأكل ، لديكم هذه الشهية، لدينا الرغبة في بلوغ النهائي".

وأبدى البرتغالي انتوني لوبيز حارس ليون تفاؤلا حذرا فيما يتعلق بالمباراة لكنه يدرك تماما ما هو مقبل عليه.

وقال لوبيز "إنه المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا، لا ينجح الجميع في تحقيق ذلك، سعداء بالتواجد هنا في مواجهة فريق كبير مثل بايرن، نتحلى بالتواضع ولكننا هنا ونريد تصعيب المهمة عليهم وبلوغ المباراة النهائية".

وأضاف الحارس البرتغالي "لا أشعر بالقلق، سأحاول القيام بأفضل ما لدي، الأمر يعتمد على الفريق بأكمله، سقف المطالب مرتفع وأدرك أنني سأكون مشغولا ولكن لا مشكلة".