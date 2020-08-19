بالفيديو والصور.. احتفالات باريسية صاخبة بالتأهل التاريخي لنهائي الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
تأهل باريس سان جيرمان الفرنسي إلى المباراة النهائية ببطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوز على لايبزج 3 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، في الدور قبل النهائي من البطولة.
وصعد سان جيرمان للمباراة النهائية التي تقام يوم الأحد المقبل، حيث يلتقي مع الفائز من مباراة الدور قبل النهائي الأخرى التي تجمع بين بايرن ميونخ الألماني وليون الفرنسي غدا الأربعاء.
وتقام مباريات الأدوار النهائية في البطولة الأوروبية هذا الموسم بنظام دورة مجمعة في العاصمة البرتغالية لشبونة وذلك بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.
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