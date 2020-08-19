الـ"VAR" لا يعمل.. حكم المباراة يحصل على موافقة الزمالك ونادي مصر بالاستكمال بدونه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبد الباسط ورامي بشاي:

تعطلت تقنية الـ" VAR" خلال مواجهة الزمالك ونادي مصر، والتي انتهت بتعادل الفريقين سلبيا، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ 20 بدوريWE المصري.

وأبلغ حكم المباراة الفريقين بتعطل تقنية الفيديو خلال اللقاء، ليحصل بعدها على موافقة الفريقين باستكمال المباراة بدونة دون أي مشكلة.

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وأفاد مصدر بلجنة الحكام ليلا كورة، بأن سبب تعطل تقنية الفيديو بسبب الكهربا، حيث قام بإبلاغ الحكم ليبلغ الفريقين بالواقعة، ليحصل بعدها على موافقة الجميع باستكمال اللقاء.

يذكر أن الزمالك تعادل للمرة الثانية بعد استئناف مسابقة الدوري، ليفقد نقطتين جديدتين في صراعه مع المقاولون وبيراميدز للانفراد بالمركز الثاني ومطاردة قمة الأهلي.

الزمالك رفع رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين عن المقاولون الثالث، وثلاث نقاط عن بيراميدز الرابع.