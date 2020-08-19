ميدو: خالد جلال يستحق التحية بعد التعادل مع الزمالك

أثنى أحمد حسام ميدو نجم الزمالك الأسبق على خالد جلال المدير الفني لفريق نادي مصر. يأتي ذلك بعدما تعادل نادي مصر مع الزمالك اليوم سلبيا في إطار منافسات الجولة 20 منالدوري المصري الممتاز.
وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "خالد جلال أجبر لاعبي الزمالك علي الكُراتالطولية، وحرم الزمالك من أهم مميزاته في التحضير، ويُحترم علي هذا الأداء الرائع علي الرغم من انتماؤه للزمالك".
وختم حديثه قائلا: "كواليتي لاعبي الزمالك أعلى من نادي مصر حتى إذا لعب الزمالك بتشكيل من الناشئين ولذلك يستحق خالد جلال التحية على التعادل".
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