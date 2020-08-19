لوفرين يكشف شعوره بعد تتويج ليفربول بالبريميرليج.. ويوضح دور يورجن كلوب

أكد ديان لوفرين، نجم زينيت الروسي ومنتخب كرواتيا، أن شعور التتويج بالدوري الإنجليزي بعد 30 عاما يصعب وصفه.

وقال لوفرين في حوار حصري لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "كان من أسعد أيام حياتي والكل استحق هذا الفوز وهذا الإنجاز".

وأكمل: "بعد عام من التتويج بدوري أبطال أوروبا تحسن مستوى ليفربول، لم نكن محظوظين العام الماضي في الدوري، لكن هذا العام

كان موسم رائع وحصدنا اللقب بفارق كبير". وعن دور الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول،

قال لوفرين: "لديه عقلية في إدارة الفريق، هناك فارق كبير بين ليفربول قبل وبعد يورجن، لقد غير في قواعد وسلوكيات الفريق، وكنا أكثر جدية في هذه الفترة".

كشف ديان لوفرين، نجم زينيت الروسي ومنتخب كرواتيا، كواليس لقاءه الأول مع النم

المصري محمد صلاح في نادي ليفربول الإنجليزي. وقال لوفرين في حوار حصري لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "اليوم الأول مع محمد صلاح كان خجولا وهادئ للغاية لا يتحدث كثيرا". وأكمل: "مع مرور الوقت بدأنا نقترب مع بعض ونتشارك القيادة للمطار سويا، اعتقدت انه يحتاج شخص بالفريق معه، وأنا احتاج إلى شخص أعبر عن مشاعري تجاهه ويقدم لي النصيحة". وأتم؛ "رغم أنه كان أصغر مني لكنه قدم لي نصائح جيدة لحياتي، نحن من أماكن مختلفة لكننا نفهم بعض".