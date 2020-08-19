ميدو: بعض العاملين في الزمالك يسربون تشكيل الفريق قبل المباريات

أكد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك الأسبق، أنه عانى كثيرا عندما كان مدربا للفريق الأبيض بسبب تسريب تشكيل الفريق قبل المباريات لكافة مواقع مصر.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "خالد جلال مدرب نادي

مصر آشار في تصريحات إذاعية إلى أنه غير خطته تماما بعدما علم بمحاضرة كارتيرون للاعبي الزمالك وكان لديه علم بالتشكيل الخاص بالزمالك قبل المباراة وتلك النقطة عانيت منها كثيرا عندما كنت مدربا في الزمالك".

أضاف: "كنت أمنح الإداريين التشكيل على الغداء قبل المباريات ويتم تسريبه لكل مواقع مصر لدرجة جعلتني أطيح ببعض العاملين في الجهاز الفني وفضلت بعد ذلك منح التشكيل في الملعب قبل المباراة بدقائق قليلة".

وختم حديثه قائلا:" خالد جلال نفسه هو الذي صرح بأنه كان لديه علم بتشكيل الزمالك ومحاضرة كارتيرون للاعبين قبل مواجهة اليوم".