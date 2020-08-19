أكد ديان لوفرين، نجم زينيت الروسي ومنتخب كرواتيا، أن أتليتكو مدريد كان مستعدا بشكل جيد جدا ويؤدي بشكل جيد. وقال لوفرين في حوار حصري لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "كانت لدينا فرص لكن في النهاية من يستحق الفوز يفوز، ولا اعتقد أن اجواء "كانت لدينا فرص لكن في النهاية من يستحق الفوز يفوز، ولا اعتقد أن اجواء كورونا تسببت في الإقصاء". وعن فوز بايرن أمام برشلونة 8-2: "بايرن ميونخ قاطرة في الوقت الحالي، يصعب أن تواجههم حاليا". وأكمل لاعب ليون السابق: "سعيد جدا بوصول ليون إلى نصف النهائي يستحقون الصعود، أدوا بشكل جيد جدا أمام مانشستر سيتي، بالنسبة لهم أعتقد أن الإنجاز كبير". وأتم: "في كرة القدم كل شئ ممكن، وقد يصلوا إلى النهائي".

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كانت هذه تفاصيل خبر لوفرين يتحدث عن إقصاء ليفربول أمام أتليتكو ويؤكد: "بايرن قاطرة لكن ليون قد يصل للنهائي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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