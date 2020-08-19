لوفرين يوضح ماذا تطور في صلاح منذ أول موسم مع ليفربول

اوضح ديان لوفرين، نجم زينيت الروسي ومنتخب كرواتيا، ماذا تطور في محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي منذ يومه الأول في قلعة الريدز.

وقال لوفرين في حوار حصري لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "اعتقد بأن صلاح انضم لفريق كبير وفهم بأن ليفربول كبير ويجب عليه أن يتطور".

وأكمل: "كان لديه تطلعات كبيرة وشخصيته نضجت أكثر لتحقيق المزيد، فهذا ساعده

للحفاظ على تركيزه وهدفه لكي يكون الأفضل كل يوم". وأكمل: "لهذا السبب الكثيرون يحترمونه، فهو لا يؤدي موسم واحد فقط، لكن بعد الموسم الأول تلقى نقدا وكان جاهز للموسم الثاني وأدى بنفس الأداء الأفضل ويستحق أكثر مما يتم وصفه به".

كشف ديان لوفرين، نجم زينيت الروسي ومنتخب كرواتيا، كواليس لقاءه الأول مع النم المصري

محمد صلاح في نادي ليفربول الإنجليزي. وقال لوفرين في حوار حصري لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "اليوم الأول مع محمد صلاح كان خجولا وهادئ للغاية لا يتحدث كثيرا". وأكمل: "مع مرور الوقت بدأنا نقترب مع بعض ونتشارك القيادة للمطار سويا، اعتقدت انه يحتاج شخص بالفريق معه، وأنا احتاج إلى شخص أعبر عن مشاعري تجاهه ويقدم لي النصيحة". وأتم؛ "رغم أنه كان أصغر مني لكنه قدم لي نصائح جيدة لحياتي، نحن من أماكن مختلفة لكننا نفهم بعض".