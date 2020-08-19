ميدو يتوقع تشكيل الأهلي في القمة ويراهن على أحمد فتحي

توقع أحمد حسام ميدو نجم الزمالك الأسبق تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بمواجهة الزمالك المقرر إقامتها السبت المقبل وذلك في بطولة الدوري المصري الممتاز. وقال ميدو عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "أراهن أن فايلر سيبدأ مباراة الزمالك بأحمد فتحي وهذه قراءة فقط لعقل المدرب وليست معلومة". على شاشة قناة النهار: "أراهن أن فايلر سيبدأ مباراة الزمالك بأحمد فتحي وهذه قراءة فقط لعقل المدرب وليست معلومة". أضاف: "مروان محسن سيقود هجوم الأهلي وخلفه أجاي وقفشة خلال مواجهة الزمالك". أجاي وقفشة خلال مواجهة الزمالك". وختم حديثه قائلا: "مباراة الزمالك سوف تشهد وجود أيمن أشرف ومعلول ورامي ربيعة وياسر إبراهيم فضلا عن السولية وديانج في الوسط ويمكن أيضا أن يدفع فايلر بمحمد هاني ولكن أمام فتحي في الوسط حتى ينجح في إيقاف خطورة عبد الشافي".

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