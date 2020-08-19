حازم الحديدي: رمضان صبحي تواصل مع الشركة المُعلنة لرد الأموال كاملة

أكد وكيل اللاعبين حازم الحديدي أن رمضان صبحي لاعب هدرسفيلد الإنجليزي مر بضغوط كبيرة خلال الفترة الماضية.

وقال حازم الحديدي في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على

شاشة قناة النهار: "رمضان صبحي مرّ بـ ضغوط كبيرة خلال الفترة الماضية، واتفق اليوم مع الشركة المُعلنة لـ رد جميع الأموال اللي حصل عليها من الإعلان الأخير قبل ترك الأهلي".

وأضاف: "الشركة المعلنة لم تتجه إلى مقاضاة رمضان والمعلن لم يفكر في الأمر من الأساس".

وختم حديثه قائلا: "رمضان تواصل مع المعلن واتفق على رد الأموال بالفعل كاملة نظرا لكون المعلن تضرر بعد رحيل رمضان من الأهلي".