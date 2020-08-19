ميدو: رمضان صبحي قرر رد قيمة الإعلان الخاص براعي النادي الأهلي

كشف أحمد حسام ميدو نجم الزمالك الأسبق عن قرار رمضان صبحي لاعب هدرسفيلد الإنجليزي برد قيمة الإعلان الذي قام بتصويره وكان خاصا براعي النادي الأهلي.
وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه علىشاشة قناة النهار: "رمضان صبحي تواصل اليوم مع الراعي اللي عمل معاه الإعلان قبل ترك الأهلي، وقرر إعادة الشيك والأموال كاملة للشركة المُعلنة، علي الرغم إنه غير مُلزم تماماً "قانونياً" بذلك".
وأضاف ميدو أنه تواصل مع أصحاب الشركة المعلنة والذين أكدوا له أن رمضان قرر رد الأموال وتعامل بشكل مثالي مع الأمر وأكد أنه لن يرضى بأن يكون سببا في ضرر المعلن.
وختم حديثه قائلا:"رمضان اتخذ قرارا نهائيا بالفعل برد الشيك الذي حصل عليه".
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