خالد جلال: فرطنا في الفوز على الزمالك.. ونقطة التعادل مكسب لنادي مصر

أبدى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر، “خالد جلال” رضاه عن الأداء الذي ظهر عليه لاعبي فريقه، خلال مباراة الزمالك، التي اقيمت مساء اليوم الثلاثاء.
وتعادل الزمالك مع نظيره نادي مصر سلبيا بدون أهداف باللقاء الذي جمع الفريقين مساء الثلاثاء، باستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة 20 بالدوري الممتاز.
وقال خالد جلال، في تصريحات بعد المباراة:” وضعت سيناريو لمباراة الزمالك، من بعد لقاء أسوان، ولكن واجهتنا نفس الظروف بإضاعة بعض الفرص السهلة، كانت كفيلة اننا نخرج بالثلاث نقاط”.
وأضاف:”في المقابل، أهدر نادي الزمالك فرصتين محققتين عن طريق اوباما، وأسامة فيصل، ولكن نادي مصر كان الأخطر على مدار الشوطين، وكنا الاقرب للفوز”.
وواصل:”عندما علمت بأن الزمالك سيخوض المباراة بالناشئين، قررت الضغط على الفريق الأبيض من البداية”.
وختم:”الحصول على نقطة من الزمالك مكسب”.
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