صور مباراة الزمالك ونادي مصر في الدوري المصري “تعديلات كارتيرون لم تُجدي نفعًا”

يقدم لكم موقع الخليج 365 صور مباراة “الزمالك ونادي مصر” في أهم مباريات اليوم الثلاثاء 18-8-2020 في الجولة الـ 20، بالدوري المصري.

نُقلت مباراة “الزمالك ونادي مصر” على قناة أون تايم سبورت HD، بصوت المعلق “أيمن الكاشف” على القناة الصوتية الأولى، و”مؤمن حسن” على القناة الصوتية الثانية.

انطلقت المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت جرينتش، على ملعب الكلية الحربية.

اكتفى فريق “الزمالك” بالتعادل السلبي مع نادي مصر بعدما قام المدير الفني للفريق الأبيض “باتريس كارتيرون” بإجراء عدة تعديلات على التشكيلة الأساسية من أجل إعطاء الناشئين دقائق أكثر.

Advertisements

وارتفع رصيد الزمالك إلى النقطة 39 في المركز الثاني، بفارق نقطتين عن صاحب المركز الثاني “المقاولون العرب”، وبفارق ثلاث نقاط عن الثالث “بيراميدز”.

في المقابل ارتفع رصيد “نادي مصر” الذي ينافس على النجاة من الهبوط إلى الدوري المصري الدرجة الثانية، إلى النقطة الـ 13، وبفارق 5 نقاط عن أولى مراكز النجاة من الهبوط التي يتواجد فيها “وادي دجلة”.

والتالي صور مباراة الزمالك ونادي مصر

..

فيديو أهداف الزمالك ومصر المقاصة في الدوري المصري

صور مباراة الزمالك ومصر المقاصة في الدوري المصري “حسام أشرف يرد الجميل لكارتيرون”

فيديو أهداف مباراة الزمالك والاتحاد في الدوري المصري

صور مباراة الزمالك والاتحاد في الدوري المصري “كارتيرون يفوت فرصة خطف المركز الثاني”

أهداف مباراة الزمالك والمصري في الدوري المصري

صور الزمالك والمصري في عودة الدوري المصري “محمود علاء وتقنية الفار يخطفان الأضواء”