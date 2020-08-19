صور مباراة باريس سان جيرمان ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا “نيمار لا يصدق نفسه”

يقدم لكم موقع الخليج 365 صور مباراة “باريس سان جيرمان ولايبزيج ” في قمة مباريات اليوم الثلاثاء 18-8-2020 في دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

نقلت مباراة “باريس سان جيرمان ولايبزيج” على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق التونسي “رؤوف خليف”، كما نقلت على بي إن سبورتس 4K، وقناة بي تي سبورت 1.

انطلق اللقاء في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، على ملعب النور بمدينة لشبونة البرتغالية.

واستقبل ملعب نادي بنفيكا “النور” بمدينة لشبونة هذه المباراة الصعبة، حيث شهدت صدام فني محتدم بين الثنائي الألماني “جوليان ناجلزمان وتوماس توخيل”.

وبات باريس سان جرمان الفرنسي على بعد خطوة من دخول التاريخ من بابه الواسع بعد أن بلغ نهائي دوري ابطال أوروبا للمرة الاولى في تاريخه في العيد الخمسين لتأسيسه، وذلك بفوزه على لايبزيج بثلاثية نظيفة في الدور نصف النهائي في العاصمة البرتغالية لشبونة.

Advertisements

ويدين بطل فرنسا بفوزه لكل من البرازيلي ماركينيوس (13)، الأرجنتيني أنخل دي ماريا (42) والاسباني خوان برنات (56).

ويلتقي سان جرمان في النهائي المقرر في 23 الحالي مع بايرن ميونيخ الألماني او ليون الفرنسي مفاجأة الموسم اللذين يلتقيان الاربعاء.

وضمن سان جرمان تواجد فريق فرنسي في النهائي للمرة الاولى منذ موناكو 2004.

وكان نادي العاصمة الفرنسية بلغ المربع الذهبي للمرة الاولى منذ 25 عاما والثانية فقط في تاريخه بعد فوز قاتل على اتالانتا الايطالي 2-1 بهدفين في الدقيقتين 90 و90+3، فيما تفوق لايبزيغ على اتلتيكو مدريد الاسباني بالنتيجة ذاتها ليبلغ نصف النهائي للمرة الاولى في تاريخه في ثاني مشاركة له فقط.

وسيتطلع سان جرمان المملوك قطريا منذ العام 2011، بقيادة مدربه الألماني توماس توخل لأن يصبح ثاني ناد فرنسي فقط يحقق لقب المسابقة القارية الأسمى بعد مرسيليا عام 1993 في سعيه لثلاثية تاريخية بعد تتويجه بلقبي الدوري والكأس المحليين إضافة الى النسخة الأخيرة من كأس الرابطة.

شاهد صور مباراة باريس سان جيرمان ولايبزيج

..