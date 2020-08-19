أول قرار من كارتيرون بعد تعادل الزمالك أمام نادي مصر

يقدم لكم الخليج 365 ما بعد مباراة “الزمالك ونادي مصر” في أهم مباريات اليوم الثلاثاء 18-8-2020 في الجولة الـ 20، بالدوري المصري.

قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي “باتريس كارتيرون” خوض اللاعبين تدريباتهم الأربعاء بشكل طبيعي على ملعب النادي.

وجاء قرار مدرب الزمالك بعد التعادل السلبي دون أهداف مع نادي مصر، مساء الأربعاء في الجولة العشرين للدوري الممتاز والتي احتضنها استاد الكلية الحربية.

يأتي قرار كارتيرون من أجل بدء الاستعداد لمواجهة القمة أمام الاهلي المقررة إقامتها مساء السبت المقبل بالجولة الحادية والعشرين للدوري الممتاز.

ويحاول المدرب الفرنسي تجهيز لاعبي الزمالك للمباراة المقبلة، خاصة أن مباراة الدور الأول شهدت انسحاب الفريق الأبيض من تلك المباراة، بعد اعتراض إدارة النادي الأبيض على خوضها في ذلك التوقيت.

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