ملخص مباراة الزمالك ونادي مصر في الدوري المصري “فرص نادرة وأداء عقيم”

يقدم لكم موقع الخليج 365 ملخص مباراة “الزمالك ونادي مصر” في واحدة من مباريات اليوم الثلاثاء 18-8-2020 ضمن الجولة الـ 20 من الدوري المصري.

نقلت مباراة “الزمالك ونادي مصر” على قناة أون تايم سبورت HD، بصوت المعلق “أيمن الكاشف” على القناة الصوتية الأولى، و”مؤمن حسن” على القناة الصوتية الثانية.

وانطلق اللقاء في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت جرينتش، على ملعب الكلية الحربية بالقاهرة.

دخل الزمالك اللقاء بتشكيلة مكونة من لاعبين صغار السن كما فعل في مباراته الماضية أمام مصر المقاصة، إلا أنه أخفق في تكرار التسجيل خلال الدقائق الأخير، واكتفى بنقطة التعادل حتى بعد نزول فرجاني ساسي وأحمد سيد زيزو.

وضاعت العديد من الفرص على فريق “نادي مصر” خلال الشوط الأول، كان أبرزها للمهاجم المخضرم “رضا الويشي” بعد رأسية تصدى لها “محمود جنش” ببراعة.

Advertisements

وفي الوقت المحتسب بدل من ضائع في نهاية الشوط الثاني انفرد محمد ناصر بمحمود جنش، إلا أنه فضل التسديد بوجه القدم لتعلو كرته العارضة بقليل.

وظل الزمالك في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 39 نقطة، بفارق نقطتين عن صاحب المركز الثالث “المقاولون العرب”.

الزمالك 0-0 نادي مصر

ملعب الكلية الحربية (القاهرة – مصر)

الدوري المصري (الجولة 20)

انتهت

ملخص مباراة الزمالك نادي مصر

أصحبكم محمود ماهر في هذه التغطية..

تشكيلة الزمالك : محمود عبدالرحيم جنش – ياسين مرعي ومحمد عبدالغني وحاتم محمد وأحمد عيد – محمد حسام بيسو ويوسف أوباما وعبدالله جمعة وإسلام جابر وحسام أشرف – كابونجو كاسونجو في خط الهجوم.

: محمود عبدالرحيم جنش – ياسين مرعي ومحمد عبدالغني وحاتم محمد وأحمد عيد – محمد حسام بيسو ويوسف أوباما وعبدالله جمعة وإسلام جابر وحسام أشرف – كابونجو كاسونجو في خط الهجوم. تشكيلة اف سي مصر : عصام ثروت – اسلام صالح، شريف أشرف، أحمد أوكا، أحمد يوسف – هشام عبد الحميد، محمود توبة، مصطفى سلطان، مانديدا – ديليس ألفيس، رضا الويشي.

: عصام ثروت – اسلام صالح، شريف أشرف، أحمد أوكا، أحمد يوسف – هشام عبد الحميد، محمود توبة، مصطفى سلطان، مانديدا – ديليس ألفيس، رضا الويشي. الشوط الأول

1″ صافرة بداية الشوط الأول..

15″ مستوى متواضع من كلا الفريقين في الربع ساعة الأولى من اللقاء..

19″ ???? بطاقة صفراء للاعب الزمالك “عبد الله جمعة”.

20″ بهذه البطاقة سيغيب عبد الله جمعة عن قمة الأهلي والزمالك بسبب تراكم البطاقات

24″ ???? بطاقة صفراء للاعب اف سي مصر الفرنسي “ويلس فورتادو”.

30″ اف سي مصر يهدر فرصة سانحة للتسجيل وسط تألق من محمود جنش..

41″ أوووووه..فرصة رائعة لفريق اف سي مصر بعد رأسية من رضا الويشي يُبعدها محمود جنش ببراعة.

42″ فرصة تضيع من كاسونجو بعد تغطية مثالية من شريف أشرف..

43″ بدأت الفرص تظهر في نهاية الشوط ..

45″ الحكم يضيف دقيقتين كوقت بدل من ضائع

45+1″ تصوووووووويبة صاروخية من قائد اف سي مصر “مصطفى سلطان” داخل منطقة الجزاء تمر فوق المقص الأيسر لجنش بياردة واحدة!! أخطر فرص اللقاء.

45+2″ صافرة نهاية الشوط الأول..

شوط أول دانت فيه السيطرة لفريق اف سي مصر ، مع أفضلية في عدد الفرص والمحاولات خاصةً خلال الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.

المدير الفني للزمالك باتريس كارتيرون سيتوجب عليه إجراء العديد من التغييرات في منطقة صناعة الألعاب والخط الأمامي…سنرى كيف سيتصرف في الشوط الثاني.

الشوط الثاني

45″ صافرة بداية الشوط الثاني..

46″ ???? كارتيرون يتحرك بإجراء تغييرين في بداية الشوط الثاني بإشراك أحمد السيد زيزو بدلاً من “بيسو”، وفرجاني ساسي يأخذ مكان “حاتم سكر”.

54″ ???? مؤمن إبراهيم يأخذ مكان رضا الويشي في تشكيلة اف سي مصر ..

56″ ???? محمد أوناجم يشارك بدلاً من كاسونجو في هجوم الزمالك.

57″ ???? تغيير رابع للزمالك بنزول “أسامة فيصل” بدلاً من إسلام جابر ..

58″ ???? التغيير الخامس والأخير للزمالك بمشاركة “أشرف بنشرقي” بدلاً من محمد صالح.

59″ ???? بطاقة صفراء لظهير الزمالك “أحمد عيد”.

60″ الزمالك يبدأ الاستحواذ وتدوير الكرة لكن دون أي خطورة على مرمى اف سي مصر ..

65″ دفاع اف سي مصر متألق في هذه المباراة، غالق منافذ العبور من اليمين واليسار، وحتى بعد نزول فرجاني ساسي لا توجد أي كرة بينية مرت في العمق الدفاعي للفريق الأحمر والأسود.

70″ اف سي مصر يعتمد على الهجمات المرتدة، لكن البطء الشديد في الانطلاق والتمرير يمنع اكتمال المحاولات المضادة للفريق.

78″ ???? محمد جمال يشارك بدلاً من محمود عثمان مع اف سي مصر .

79″ ???? اسلام صالح يتحصل على بطاقة صفراء، هي الثانية لنادي اف سي مصر اليوم ..

84″ أووووووووه…الفرصة الوحيدة في الشوط الثاني لصالح الزمالك، كرة عرضية من ركنية يحولها المدافع “محمد عبد الغني” برأسية على القائم البعيد نحو يوسف أوباما الذي ضربها برأسه في الزاوية اليمنى، لكن الحارس “عصام ثروت” يطير عليها وينقذها في اللحظة الأخيرة..

86″ ???? تغيير ثالث لاف سي مصر بنزول المهاجم أحمد الشيخ بدلاً من مصطفى سلطان.

87″ ???? نزول كالوشا بدلاً من أشرف أشرف في تشكيلة اف سي مصر.

87″ ???? التغيير الأخير لنادي اف سي مصر بنزول “محمد ناصر” بدلاً من فورتادو.

90″ ???? بطاقة صفراء للاعب اف سي مصر “أحمد الشيخ”.

90″ الزمالك يضغط بقوة من أجل تسجيل هدف متأخر ، لكن الحارس عصام ثروت يواصل التألق بإبعاد العرضيات والتسديدات ..

92″ فرصة جديدة تضيع من اف سي مصر إثر هجمة مضادة ، تنتهي بتسديدة سيئة من محمد ناصر داخل المنطقة فوق العارضة وسط حماية جنش الذي طار عليها دون أن يلمسها.

93″ صافرة نهاية المباراة بالتعادل 0-0.

..