قطار باريس سان جيرمان السريع يقص أجنحة لايبزيج ويبلغ نهائي دوري ابطال اوروبا

تأهل باريس سان جيرمان الفرنسي إلى المباراة النهائية ببطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الاولى في تاريخه، عقب فوز على لايبزيج الالماني بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، في الدور قبل النهائي من البطولة.

وتقدم سان جيرمان بهدف سجله ماركينيوس في الدقيقة 13 وأضاف آنخل دي ماريا الهدف الثاني في الدقيقة 42، ثم سجل خوان بيرنات الهدف الثالث لسان جيرمان في الدقيقة 56.

وصعد سان جيرمان للمباراة النهائية التي تقام يوم الأحد المقبل، حيث يلتقي مع الفائز من مباراة الدور قبل النهائي الأخرى التي تجمع بين بايرن ميونخ الألماني وليون الفرنسي غدا الأربعاء.

يذكر ان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد قرر إقامة باقي مواجهات دوري أبطال أوروبا على ملاعب محايدة في البرتغال بنظام المباريات الإقصائية دون ذهاب وإياب، وبدون حضور الجماهير بسبب انتشار فيروس كورونا.

تأهل فريق “باريس سان جيرمان” الفرنسي إلى هذا الدور بعد اقصاءه “أتالانتا” الإيطالي في دور 8، بعدما قلب عليه الطاولة في الدقائق الأخيرة محققًا الفوز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب “النور” يوم 12-8-2020.

بينما صعد “لايبزيج” الألماني على حساب “أتلتيكو مدريد” الإسباني، بعدما انتصر عليه بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب “خوسيه الفالادي” يوم 13-8-2020.

يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يصعد فيها سان جيرمان للدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا في 1995، فيما تعد هذه هي المرة الأولى التي يصعد فيها لايبزج لهذا الدور.

وجاءت بداية المباراة سريعة من الطرفين وسرعان ما فرض باريس سان جيرمان سيطرته على مجريات اللعب وتوالت محاولاته الهجومية لتسجيل هدف مبكر، في المقابل تراجع فريق لايبزج لوسط ملعبه واعتمد على تضييق المساحات مع شن الهجمات وقتما تتاح أمامه الفرصة.

وأهدر نيمار فرصة تسجيل هدف التقدم لباريس سان جيرمان في الدقيقة السادسة عندما مرر كيليان مبابي كرة بينية إلى نيمار إنفرد على إثرها بالحارس بيتر جولاكسي ليسدد نيمار الكرة لحظة خروج الحارس من مرماه لكن كرته اصطدمت بالقائم الأيسر.

بعدها بدقيقة ألغى الحكم هدفا لباريس سان جيرمان عندما حاول الحارس جولاكسي تشتيت الكرة لتصطدم بيد نيمار وتصل لمبابي الذي سددها لداخل المرمى لكن الحكم ألغى الهدف للمس الكرة يد نيمار.

ورد لايبزج في الدقيقة التاسعة عندما سدد مارسيل سابينسر كرة قوية من خارج منطقة سان جيرمان لكن الحارس سيرجيو ريكو تصدى للكرة.

وشهدت الدقيقة 13 تسجيل سان جيرمان لهدف التقدم عندما لعب آنخل دي ماريا الكرة من ركلة حرة مباشرة من الناحية اليسرى داخل منطقة جزاء لايبزج حيث ارتقى إليها ماركينيوس وقابلها بضربة رأس إلى داخل المرمى.

وأهدر كيليان مبابي فرصة تسجيل هدف ثاني لسان جيرمان في الدقيقة 17 عندما مرر لياندرو باريديس كرة بينية لمبابي ليسدد كرة قوية لكن الحارس جولاكسي خرج من مرماه وتصدى للكرة التي تحولت لركلة ركنية لم تستغل.

وكاد لايبزج أن يعادل النتيجة في الدقيقة 25 عندما لعبت كرة خلف مدافعي سان جيرمان إلى كونراد لايمر الذي انطلق بها حتى دخل منطقة سان جيرمان ومرر الكرة إلى يوسف بولسن الذي سدد كرة قوية لكنها مرت بجوار القائم الأيسر للحارس ريكو بسنتيميترات قليلة.

وانحصر اللعب في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 35 والتي كادت أن تشهد تسجيل سان جيرمان للهدف الثاني عندما سدد نيمار كرة قوية من ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء لكنها اصطدمت بالقائم الأيسر للحارس جولاكسي وخرجت لركلة مرمى.

وفي الدقيقة 42 أخطأ جولاكسي في تمرير الكرة لتصل إلى لياندرو باريديس الذي مررها إلى نيمار الذي لعبها بكعب القدم إلى آنخل دي ماريا الذي وضعها بسهولة إلى داخل المرمى لحظة خروج الحارس من مرماه مسجلا الهدف الثاني لسان جيرمان.

Advertisements

وفي الدقيقة 44 كاد سان جيرمان أن يسجل الهدف الثالث عندما انطلق مبابي بالكرة من الناحية اليمنى ومرر الكرة إلى نيمار الذي قابلها بتسديدة قوية لكنها مرت بجوار القائم الأيسر.

ومر الوقت المتبقي من الشوط الأول بدون جديد ليطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم سان جيرمان بهدفين نظيفين.

ومع بداية الشوط الثاني، أجرى لايبزج تبديلين بإشراك إيميل فورسبيرج وباتريك ستشيك بدلا من داني أولمو وكريستوفر نكونكو في محاولة لزيادة الفعالية الهجومية.

وبالفعل بدأ فريق لايبزج يستحوذ على الكرة وينشط هجوميا حيث بادر بشن هجمات على مرمى سان جيرمان الذي اضطر للتراجع لوسط ملعبه لامتصاص حماس لاعبي لايبزج مع الاعتماد على شن الهجمات المرتدة وقتما تتاح الفرصة.

وفي الدقيقة 52 سدد فورسبيرج، لاعب لايبزج، تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لكنها علت العارضة.

وجاءت الدقيقة 56 لتشهد تسجيل سان جيرمان لهدف ثالث عندما سقط نورد موكيلي، لاعب لايبزج، بلا داع خارج منطقة الجزاء من الناحية اليسرى لتصل الكرة إلى دي ماريا الذي مرر كرة عرضية قابلها خوان بيرنات بضربة رأس إلى داخل المرمى.

بعد الهدف استمرت محاولات لايبزج لتقليص الفارق، في الوقت نفسه تراجع سان جيرمان لوسط ملعبه واعتمد على شن الهجمات المرتدة.

وكاد لايبزج أن يقلص الفارق في الدقيقة 60 عندما سدد سابيتزر كرة قوية من على حدود منطقة جزاء سان جيرمان لكن الحارس ريكو تصدى لها ببراعة.

وفي الدقيقة 62 أجرى لايبزج ثالث تبديلاته بإشراك مارسيل هالستينبرج بدلا من كونراد لايمر، وفي الدقيقة 65 أجرة لايبزج تبديله الربع بإشراك تايلر أدامز بدلا من كيفين كامبل.

وفي الدقيقة 70 أهدر مبابي فرصة تسجيل الهدف الرابع عندما مرر دي ماريا كرة عرضية من الجانب الأيمن ارتقى إليها مبابي وقابلها بضربة رأس قوية لكنها مرت بجوار القائم الأيمن للحارس جولاكسي بسنتيمترات قليلة.

وأنقذ جولاكسي، فريق لايبزج، من تلقي الهدف الرابع عندما وصلت الكرة إلى مبابي داخل منطقة الجزاء من الناحية اليسرى ليسدد كرة قوية تصدى لها جولاكسي.

ورد لايبزج في الدقيقة 76 عندما سدد أنخلينو كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن ريكو تألق وتصدى لها.

وعاد جولاكسي للتألق مرة أخرى عندما لعب دي ماريا الكرة داخل منطقة جزاء لايبزج أبعدها جولاكسي بقبضته لترتد إلى باريديس خارج منطقة الجزاء ليقابلها بتسديدة قوية لكن جولاكسي تألق وتصدى للكرة.

وفي الدقيقة 82 أجرى سان جيرمان تبديلين بإشراك جوليان دراكسلر وماركو فيراتي بدلا من أندير هيريرا ولياندرو باريديس، كما أجرى لايبزج تبديله الأخير بإشراك ويلي أوربان بدلا من لوكاس كلوسترمان.

وفي الدقيقة 86 أجرى سان جيرمان تبديلين آخرين بإشراك إيريك ماكسيم تشوبو مويتينج وبابلو سارابيا بدلا من كيليان مبابي ودي ماريا.

واستمرت محاولات لايبزج الهجومية بحثا عن تسجيل هدف شرفي لكنه فشل في ذلك بسبب الدفاع القوي لفريق سان جيرمان لتمر الدقائق بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء بفوز سان جيرمان 3 / صفر وتأهله للمباراة النهائية.

اضغط هنا لمتابعة نتيجة مباراة باريس سان جيرمان ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا

..