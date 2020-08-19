الزمالك ينجو من الخسارة أمام اف سي مصر ويكتفي بالتعادل السلبي

نجا الزمالك من السقوط فى فخ الخسارة أمام مضيفه اف سي مصر واكتفي بالتعادل السلبي، فى المباراة التي جمعتهم مساء اليوم الثلاثاء، فى اطار منافسات الجولة الـ20 من الدوري المصري الممتاز.

نُقلت مباراة “الزمالك ونادي مصر” على قناة أون تايم سبورت HD، بصوت المعلق “أيمن الكاشف” على القناة الصوتية الأولى، و”مؤمن حسن” على القناة الصوتية الثانية.

وانطلقت المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت جرينتش، على ستاد الكلية الحربية.

وبهذه النتيجة تقاسم الفريقان نقاط المباراة، ورفع الزمالك رصيده الى النقطة 39 فى المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري.

فى المقابل رفع نادي مصر رصيده الى النقطة 13 فى المركز الاخير بالترتيب، حيث ينافس على النجاة من الهبوط إلى الدوري المصري الدرجة الثانية.

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وضح تأثر الزمالك بخوض الشوط الاول بمجموعة من الشباب والبدلاء بعدما فضل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك استبعاد عناصره الاساسية خشية تعرضهم للإجهاد او الاصابة او الايقاف قبل لقاء القمة السبت المقبل مع الاهلي حامل اللقب ومتصدر المسابقة برصيد 56 نقطة في ملعب القاهرة الدولي.

دفع كارتيرون بالرباعي الاساسي احمد السيد “زيزو” والتونسي فرجاني ساسي والمغربين اشرف بن شرقي ومحمد اوناجم في الشوط الثاني في محاولة لتعديل الاداء والنتيجة خاصة في ظل سيطرة لاعبي اف سي مصر على وسط الملعب ، وشكلت هجماتهم بعض الخطورة على مرمي محمود عبد الرحيم “جنش” الذي تصدى لتسديدة الكيني كليف نياكيا (63).

وفي الدقيقة 85 انقذ عصام ثروت فريقه من هدف مؤكد للزمالك بابعاد رأسية يوسف ابراهيم “اوباما” وهو في حلق المرمى.

واصل عصام ثروت تألقه وانقذ فريقه من خسارة محققه في الدقائق الاخيرة بتصدية لتسديدة اوناجم.

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