يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو أهداف باريس سان جيرمان ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا، في أهم مباريات اليوم الثلاثاء 18-8-2020 في دور نصف نهائي من البطولة.

تأهل باريس سان جيرمان الفرنسي إلى المباراة النهائية ببطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الاولى في تاريخه، عقب فوز على لايبزيج الالماني بثلاثية نظيفة.

وتقدم سان جيرمان بهدف سجله ماركينيوس في الدقيقة 13 وأضاف آنخل دي ماريا الهدف الثاني في الدقيقة 42، ثم سجل خوان بيرنات الهدف الثالث لسان جيرمان في الدقيقة 56.

وصعد سان جيرمان للمباراة النهائية التي تقام يوم الأحد المقبل، حيث يلتقي مع الفائز من مباراة الدور قبل النهائي الأخرى التي تجمع بين بايرن ميونخ الألماني وليون الفرنسي غدا الأربعاء.

يذكر ان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد قرر إقامة باقي مواجهات دوري أبطال أوروبا على ملاعب محايدة في البرتغال بنظام المباريات الإقصائية دون ذهاب وإياب، وبدون حضور الجماهير بسبب انتشار فيروس كورونا.

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تأهل فريق “باريس سان جيرمان” الفرنسي إلى هذا الدور بعد اقصاءه “أتالانتا” الإيطالي في دور 8، بعدما قلب عليه الطاولة في الدقائق الأخيرة محققًا الفوز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب “النور” يوم 12-8-2020.

بينما صعد “لايبزيج” الألماني على حساب “أتلتيكو مدريد” الإسباني، بعدما انتصر عليه بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب “خوسيه الفالادي” يوم 13-8-2020.

إليكم أهداف باريس سان جيرمان ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا

هدف التقدم لباريس 1-0

هدف باريس الثاني 2-0

هدف باريس الثالث 3-0

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