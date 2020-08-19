عاجل.. تشكيلة الزمالك لمواجهة نادي مصر في الدوري المصري.. “مفاجآت غير متوقعة”

أعلن المدير الفني لفريق الزمالك باتريس كارتيرون تشكيل الفريق لمواجهة “إف سي مصر” في الجولة العشرين من الدوري المصري. وجاء تشكيل الزمالك كالتالي.. محمود عبدالرحيم جنش في حراسة المرمى. ياسين مرعي ومحمد عبدالغني وحاتم محمد وأحمد عيد في خط الدفاع. Advertisements محمد حسام بيسو ويوسف أوباما وعبدالله جمعة وإسلام جابر وحسام أشرف في خط الوسط. كابونجو كاسونجو في خط الهجوم. بينما يجلس على دكة البدلاء كل من: محمد صبحي وفرجاني ساسي وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم وسيف فاروق جعفر ومحمود حمدي الونش وأسامة فيصل ومحمد عنتر. ..

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