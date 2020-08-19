عاجل.. تشكيلة الزمالك لمواجهة نادي مصر في الدوري المصري.. “مفاجآت غير متوقعة”

أعلن المدير الفني لفريق الزمالك باتريس كارتيرون تشكيل الفريق لمواجهة “إف سي مصر” في الجولة العشرين من الدوري المصري.
وجاء تشكيل الزمالك كالتالي..
محمود عبدالرحيم جنش في حراسة المرمى.
ياسين مرعي ومحمد عبدالغني وحاتم محمد وأحمد عيد في خط الدفاع.
محمد حسام بيسو ويوسف أوباما وعبدالله جمعة وإسلام جابر وحسام أشرف في خط الوسط.
كابونجو كاسونجو في خط الهجوم.
بينما يجلس على دكة البدلاء كل من: محمد صبحي وفرجاني ساسي وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم وسيف فاروق جعفر ومحمود حمدي الونش وأسامة فيصل ومحمد عنتر.
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