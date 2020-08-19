بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك ونادي مصر في الدوري المصري

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “الزمالك ونادي مصر” في أهم مباريات اليوم الثلاثاء 18-8-2020 في الجولة الـ 20، بالدوري المصري.

تُنقل مباراة “الزمالك ونادي مصر” على قناة أون تايم سبورت HD، بصوت المعلق “أيمن الكاشف” على القناة الصوتية الأولى، و”مؤمن حسن” على القناة الصوتية الثانية.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت جرينتش، على ملعب الكلية الحربية.

يدخل “الزمالك” المباراة بمعنويات عالية بعدما حقق فوزًا ثمينًا في اخر الدقائق على “مصر المقاصة” في الجولة الماضية ليرتقي إلى المركز الثاني على حساب “بيراميدز”.

ويحتل “الزمالك” المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 38 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز الثاني “المقاولون العرب” الذي لعب مباراة زائدة، وبفارق نقطتين عن الثالث “بيراميدز” الذي لعب مباراة زائدة هو الآخر.

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في المقابل ينافس “نادي مصر” على النجاة من الهبوط إلى الدوري المصري الدرجة الثانية، إذ يحتل المركز الأخير -18- برصيد 12 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن أولى مراكز النجاة من الهبوط التي يتواجد فيها “وادي دجلة” الذي لعب مباراة زائدة.

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الزمالك 0-0 نادي مصر

ملعب الكلية الحربية (القاهرة – مصر)

الدوري المصري (الجولة 20)

انتهت

بث مباشر الزمالك نادي مصر لحظة بلحظة

اهلاً بكم في هذا البث المباشر لمباراة ..

أصحبكم محمود ماهر في هذا البث المباشر..

تشكيلة الزمالك : محمود عبدالرحيم جنش – ياسين مرعي ومحمد عبدالغني وحاتم محمد وأحمد عيد – محمد حسام بيسو ويوسف أوباما وعبدالله جمعة وإسلام جابر وحسام أشرف – كابونجو كاسونجو في خط الهجوم.

: محمود عبدالرحيم جنش – ياسين مرعي ومحمد عبدالغني وحاتم محمد وأحمد عيد – محمد حسام بيسو ويوسف أوباما وعبدالله جمعة وإسلام جابر وحسام أشرف – كابونجو كاسونجو في خط الهجوم. تشكيلة اف سي مصر : عصام ثروت – اسلام صالح، شريف أشرف، أحمد أوكا، أحمد يوسف – هشام عبد الحميد، محمود توبة، مصطفى سلطان، مانديدا – ديليس ألفيس، رضا الويشي.

: عصام ثروت – اسلام صالح، شريف أشرف، أحمد أوكا، أحمد يوسف – هشام عبد الحميد، محمود توبة، مصطفى سلطان، مانديدا – ديليس ألفيس، رضا الويشي. الشوط الأول

1″ صافرة بداية الشوط الأول..

15″ مستوى متواضع من كلا الفريقين في الربع ساعة الأولى من اللقاء..

19″ ???? بطاقة صفراء للاعب الزمالك “عبد الله جمعة”.

24″ ???? بطاقة صفراء للاعب اف سي مصر الفرنسي “ويلس فورتادو”.

30″ اف سي مصر يهدر فرصة سانحة للتسجيل وسط تألق من محمود جنش..

41″ أوووووه..فرصة رائعة لفريق اف سي مصر بعد رأسية من رضا الويشي يُبعدها محمود جنش ببراعة.

42″ فرصة تضيع من كاسونجو بعد تغطية مثالية من شريف أشرف..

43″ بدأت الفرص تظهر في نهاية الشوط ..

45″ الحكم يضيف دقيقتين كوقت بدل من ضائع

45+1″ تصوووووووويبة صاروخية من قائد اف سي مصر “مصطفى سلطان” داخل منطقة الجزاء تمر فوق المقص الأيسر لجنش بياردة واحدة!! أخطر فرص اللقاء.

45+2″ صافرة نهاية الشوط الأول..

شوط أول دانت فيه السيطرة لفريق اف سي مصر ، مع أفضلية في عدد الفرص والمحاولات خاصةً خلال الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.

المدير الفني للزمالك باتريس كارتيرون سيتوجب عليه إجراء العديد من التغييرات في منطقة صناعة الألعاب والخط الأمامي…سنرى كيف سيتصرف في الشوط الثاني.

الشوط الثاني

45″ صافرة بداية الشوط الثاني..

46″ ???? كارتيرون يتحرك بإجراء تغييرين في بداية الشوط الثاني بإشراك أحمد السيد زيزو بدلاً من “بيسو”، وفرجاني ساسي يأخذ مكان “حاتم سكر”.

54″ ???? مؤمن إبراهيم يأخذ مكان رضا الويشي في تشكيلة اف سي مصر ..

56″ ???? محمد أوناجم يشارك بدلاً من كاسونجو في هجوم الزمالك.

57″ ???? تغيير رابع للزمالك بنزول “أسامة فيصل” بدلاً من إسلام جابر ..

58″ ???? التغيير الخامس والأخير للزمالك بمشاركة “أشرف بنشرقي” بدلاً من محمد صالح.

59″ ???? بطاقة صفراء لظهير الزمالك “أحمد عيد”.

60″ الزمالك يبدأ الاستحواذ وتدوير الكرة لكن دون أي خطورة على مرمى اف سي مصر ..

65″ دفاع اف سي مصر متألق في هذه المباراة، غالق منافذ العبور من اليمين واليسار، وحتى بعد نزول فرجاني ساسي لا توجد أي كرة بينية مرت في العمق الدفاعي للفريق الأحمر والأسود.

70″ اف سي مصر يعتمد على الهجمات المرتدة، لكن البطء الشديد في الانطلاق والتمرير يمنع اكتمال المحاولات المضادة للفريق.

78″ ???? محمد جمال يشارك بدلاً من محمود عثمان مع اف سي مصر .

79″ ???? اسلام صالح يتحصل على بطاقة صفراء، هي الثانية لنادي اف سي مصر اليوم ..

84″ أووووووووه…الفرصة الوحيدة في الشوط الثاني لصالح الزمالك، كرة عرضية من ركنية يحولها المدافع “محمد عبد الغني” برأسية على القائم البعيد نحو يوسف أوباما الذي ضربها برأسه في الزاوية اليمنى، لكن الحارس “عصام ثروت” يطير عليها وينقذها في اللحظة الأخيرة..

86″ ???? تغيير ثالث لاف سي مصر بنزول المهاجم أحمد الشيخ بدلاً من مصطفى سلطان.

87″ ???? نزول كالوشا بدلاً من أشرف أشرف في تشكيلة اف سي مصر.

87″ ???? التغيير الأخير لنادي اف سي مصر بنزول “محمد ناصر” بدلاً من فورتادو.

88″ ???? بطاقة صفراء للاعب الزمالك البديل “أحمد سيد زيزو”.

90″ ???? بطاقة صفراء للاعب اف سي مصر “أحمد الشيخ”.

90″ الزمالك يضغط بقوة من أجل تسجيل هدف متأخر ، لكن الحارس عصام ثروت يواصل التألق بإبعاد العرضيات والتسديدات ..

92″ فرصة جديدة تضيع من اف سي مصر إثر هجمة مضادة ، تنتهي بتسديدة سيئة من محمد ناصر داخل المنطقة فوق العارضة وسط حماية جنش الذي طار عليها دون أن يلمسها.

93″ صافرة نهاية المباراة بالتعادل 0-0.

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