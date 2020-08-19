بث مباشر | مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا رابط يلا شوت

رابط بث مباشر يلا شوت لمباراة “باريس سان جيرمان ولايبزيج ” في أهم مباريات اليوم الثلاثاء 18-8-2020 في دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

تنقل مباراة “باريس سان جيرمان ولايبزيج” على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق التونسي “رؤوف خليف”، كما تنقل على بي إن سبورتس 4K، وقناة بي تي سبورت 1.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، على ملعب النور بمدينة لشبونة البرتغالية.

تأهل فريق “باريس سان جيرمان” الفرنسي إلى هذا الدور بعد اقصاءه “أتالانتا” الإيطالي في دور 8، بعدما قلب عليه الطاولة في الدقائق الأخيرة محققًا الفوز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب “النور” يوم 12-8-2020.

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بينما صعد “لايبزيج” الألماني على حساب “أتلتيكو مدريد” الإسباني، بعدما انتصر عليه بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب “خوسيه الفالادي” يوم 13-8-2020.

الفائز من مباراة اليوم سيتأهل إلى المباراة النهائية لملاقاة الفائز من مباراة “بايرن ميونخ وليون” على ملعب النور يوم الأحد 23 أغسطس 2020.

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