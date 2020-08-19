بث مباشر | مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “باريس سان جيرمان ولايبزيج ” في أهم مباريات اليوم الثلاثاء 18-8-2020 في دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

تنقل مباراة “باريس سان جيرمان ولايبزيج” على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق التونسي “رؤوف خليف”، كما تنقل على بي إن سبورتس 4K، وقناة بي تي سبورت 1.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، على ملعب النور بمدينة لشبونة البرتغالية.

يستقبل ملعب نادي بنفيكا “النور” بمدينة لشبونة مباراة نارية بين “باريس سان جيرمان ولايبزيج” في دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

يذكر ان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد قرر إقامة باقي مواجهات دوري أبطال أوروبا على ملاعب محايدة في البرتغال بنظام المباريات الإقصائية دون ذهاب وإياب، وبدون حضور الجماهير بسبب انتشار فيروس كورونا.

تأهل فريق “باريس سان جيرمان” الفرنسي إلى هذا الدور بعد اقصاءه “أتالانتا” الإيطالي في دور 8، بعدما قلب عليه الطاولة في الدقائق الأخيرة محققًا الفوز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب “النور” يوم 12-8-2020.

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بينما صعد “لايبزيج” الألماني على حساب “أتلتيكو مدريد” الإسباني، بعدما انتصر عليه بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب “خوسيه الفالادي” يوم 13-8-2020.

الفائز من مباراة اليوم سيتأهل إلى المباراة النهائية لملاقاة الفائز من مباراة “بايرن ميونخ وليون” على ملعب النور يوم الأحد 23 أغسطس 2020.

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باريس سان جيرمان 3-0 لايبزيج

????️ملعب النور (لشبونة – البرتغال)

????دوري أبطال أوروبا (دور نصف النهائي)

⌚انتهت

بث مباشر مكتوب “لحظة بلحظة”

أهلاً بكم في بث مباشر لقمة مباريات اليوم بين “باريس سان جيرمان ولايبزيج” في دور نصف نهائي أمجد البطولات الأوروبية “دوري أبطال أوروبا”.

ينقل لكم احداث المباراة “مهاب زايد“ من مركز البث المباشر لموقع الخليج 365.

نرجو منكم تحديث هذه الصفحة كل دقيقة للتعرف على تفاصيل المباراة أول بأول.

نرجو منكم تحديث هذه الصفحة كل دقيقة للتعرف على تفاصيل المباراة أول بأول. ⬜تشكيلة لايبزيج: بيتر جولاكسي – لوكاس كلوسترمان – دايوت أوباميكانو – موكيلي – كريستوفر نكونكو – كيفن كامبل – كونراد لايمر – أنجلينو – مارسيل سابيتسر – داني أولمو – يوسف بولسن.

????دكة البدلاء: يفون – فيليب – تيايلر آدامز – دينيس بوركوفسكي – امادو هيدارا – إيميل فورسبيرج – مارسيل هاليستينبرج – أديمولا لوكمان – هوجو نوفا – ويلي أوبران – باتريك تشيك – جوشوا وسيتش.

???? تشكيلة باريس سان جيرمان: سيرجيو ريكو – ثيلو كيرير – تياجو سيلفا – بريسنال كيمبيبي – خوان بيرنات – أندير هيريرا – ماركينيوس – بارديس – نيمار جونيو – كيليان مبابي – أنخيل دي ماريا.

سيرجيو ريكو – ثيلو كيرير – تياجو سيلفا – بريسنال كيمبيبي – خوان بيرنات – أندير هيريرا – ماركينيوس – بارديس – نيمار جونيو – كيليان مبابي – أنخيل دي ماريا. ????دكة البدلاء: جاريسون إينوسينت – مارسين بولكا – -ميشيل باكر – كولين داجبا – لايفي كورزاوا – إدريسا جاي – ديالو – دراكسلر – إيكاردي – شوبو موتينج.

“0???? صافرة بداية المباراة من الحكم الدولي الهولندي بيورن كويبرس.

“6 اووووووه نيمار يضيع فرصة هدف محقق بعد تمريرة مثالية من كيليان مبابي.

“7 جولاكسي كاد يكلف لايبزيج الهدف الاول، ولكن حكم المباراة يحتسب خطأ على نيمار بعدما ارتطمت الكرة في يده.

“10 دي ماريا قام بمجهود فردي رائع من الجهة اليمنى ولكن تمريرته ترتطم في قدم المدافع وتخرج إلى الركنية.

“12⚽جوووووووووووووووووووول – الهدف الاول لباريس سان جيرمان من إمضاء ماركينيوس.

“12 قصة الهدف: ضربة حرة مباشرة لباريس سان جيرمان من الجهة اليسرى تولى تنفيذها دي ماريا وارسلها عالية داخل منطقة الجزاء ارتقى لها ماركينيوس وضربها بالرأس قوية في مرمى جولاكسي الذي اكتفى بمشاهدتها.

“16???? اووووووه – دي ماريا يمرر كرة بكل الجمال إلى مبابي الذي خطف دفاع لايبزيج وسدد كرة تصدى لها جولاكسي ببراعة لتخرج إلى الركنية.

“18 اللعب يتوقف الآن بسبب اصابة قائد باريس تياجو سيلفا.

“19 اللعب يستأنف في هذه اللحظات، وتياجو سيلفا يعود مُعافى.

“22 ضربة حرة مباشرة للايبزيج من على حدود منطقة الجزاء تولى تنفيذها بولسن ولكن ترتطم في حائط الصد وتخرج إلى الركنية.

“24???? اووووووووه لايمر يمر بسرعة كبيرة من امام باريديس من الجهة اليمنى ويمرر إلى يوسف بولسن داخل منطقة الجزاء ليسددها الاخير قوية ولكن في شباك الخارجية للحارس ريكو، اخطر فرصة للايبزيج منذ بداية اللقاء!

“28 تبادل للكرات بين الفريقين في منتصف الملعب دون اي هجمات خطيرة.

“33 مازال باريس سان جيرمان متقدم بهدف مقابل لا شيء.

“34 ماذا فعلت يا نيمار! اللاعب البرازيلي سدد كرة خرافية من ضربة حرة مباشرة من مسافة بعيدة ارتطمت في القائم وخرجت إلى ضربة مرمى.

“37 نيمار يمر ببراعة من مدافعي لايبزيج داخل منطقة الجزاء ولكن الكرة طالت منه ليخرجها أوباميكانو قبل ان يسددها نجم باريس.

“40 يتبقى خمس دقائق على نهاية الوقت الأصلي للشوط الاول ومازال النادي الباريسي متقدم بهدف مقابل لا شيء احرزه المدافع البرازيلي ماركينيوس.

“42⚽جوووووووووووووووووووول – دي ماريا يسجل الهدف الثاني للنادي الباريسي.

“42 قصة الهدف: جولاكسي يمرر كرة بالخطأ إلى باريديس الذي ارسل عرضية داخل منطقة الجزاء لمسها نيمار بمهارة كبيرة إلى دي ماريا ليسددها في المرمى.

“43 اوووووووووووه – مبابي يرسل عرضية أرضية من الجهة اليمنى قابلها نيمار بتسديدة قوية جاورت القائم الايمن ببضعة سنتيمترات.

“45 حكم المباراة يضيف دقيقتين كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

“45+2???? بطاقة صفراء على المدافع بريسنال كيمبيبي.

“45+2 صافرة نهاية الشوط الاول بتقدم باريس بهدف مقابل لا شيء.

استراحة قصيرة ونعود لكم من جديد مع بداية الشوط الثاني.

“45 بداية الشوط الثاني.

“45???????? تبديلان دفعة واحدة لفريق لايبزيج بخروج داني أولمو ودخول باتريك تشيك، وخروج كريستوفر نكونكو ودخول إيميل فورسبيرج.

“51 إيميل فورسبيرج يسدد كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء علت المرمى بقليل.

“56⚽ جووووووووووووووووووووول – خوان بيرنات يسجل الهدف الثالث لبارس سان جيرمان.

“56 المدافع موكيلي فشل في الخروج بالكرة مناطق الخطر ليتم استخلاص الكرة منه عن طريق هيريرا لتذهب إلى دي ماريا الذي أرسل عرضية من الجهة اليسرى على رأس بيرنات ليحولها الاخير في المرمى.

“59 النادي الباريسي قضى على أحلام لايبزيج، الأمور أصبحت واضحة الآن.

“61???? بطاقة صفراء لاعب لايبزيج كونراد لايمر.

“62????تبديل ثالث للايبزيج بخروج كونراد لايمر ودخول هاليستينبرج.

“64????التبديل الرابع للثيران الحمراء بخروج كيفين كامبل ودخول صاحب هدف التأهل في شباك أتلتيكو مدريد تايلر آدامز.

“68 لاعبي لايبزيج يستسلمون للأمر الواقع، ليس هناك اي مقاومة من الفريق الألماني.

“69 مبابي يضرب كرة قوية بالرأس تمر بجوار القائم ببضعة سنتيمترات.

“71 مبابي يهدد مرمى لايبزيج مرة أخرى بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء تصدى لها جولاكسي.

“74 آنخيلينو يسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها ريكو لتخرج إلى الركنية.

“75 نيمار يضيع فرصة هدف محقق بعدما فقد توازنه لتذهب الكرة إلى مدافع لايبزيج.

“78???? بطاقة صفراء على هاليستينبرج بعد تدخل قوي على دي ماريا.

“78???? بطاقة صفراء على كابتن لايبزيح يوسف بولسن بعد اعتراضه على القرار الاخير للحكم.

“82????تبديل خامس واخير لفريق لايبزيج بخروج لوكاس كلوسترمان ودخول أوربان.

“83????????تبديلان دفعة واحدة لباريس بخروج باريديس ودخول داركسلر، وخروج أندير هيريرا ودخول ماركو فيراتي.

“85???????? توخيل يقرر إخراج مبابي في هذه اللحظات ويحل بديلاً عنه موتينج، وخروج دي ماريا ودخول سارابيا.

“86 نيمار يضيع فرصة الهدف الرابع بعدما مرت عرضية سارابيا من تحت أقدامه.

“88 تمريرات قصيرة بين لاعبي باريس سان جيرمان.

“90 حكم المباراة يضيف دقيقتين كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

“90+2 صافرة نهاية المباراة بفوز باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف مقابل لا شيء ليتأهل إلى المباراة النهائية لأول مرة في تاريخه.

إلى هنا ينتهي البث المباشر.

نتمنى ان تكونوا قد استمتعتم بهذه التغطية وإلى اللقاء في مباريات أخرى.

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