رياضة | ميدو يوجه رسالة قوية لكارتيرون بعد تعثر الزمالك أمام نادي مصر

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 19 أغسطس 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر ميدو يوجه رسالة قوية لكارتيرون بعد تعثر الزمالك أمام نادي مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل فريق الزمالك الأول لكرة القدم مع منافسه نادي اف سي مصر، سلبيا ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، مساء اليوم الثلاثاء.

ووجه أحمد حسام ميدو نجم الزمالك الأسبق، اللوم إلى الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق الأبيض، وذلك بسبب لعبه في مباراة اليوم بتشكيلة تضم عدد كبير من الناشئين.

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وأكد ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار، أن كارتيرون بالغ في البدء بعدد كبير من الناشئين في مباراة اليوم، مشيرا إلى أن المكسب كان مُهم معنوياً قبل مباراة الأهلي ومباراة الرجاء.

وتابع، "كان يجب على الزمالك أن يدخل مباراة القمة وهو فائز قبلها على نادي مصر".