رياضة | أرسنال يُنهي آمال برشلونة في التعاقد مع أوباميانج

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 19 أغسطس 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر أرسنال يُنهي آمال برشلونة في التعاقد مع أوباميانج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توصل بيير إيمريك أوباميانغ إلى اتفاق شفهي مع أرسنال لتوقيع عقد جديد مدته ثلاث سنوات ، وذلك وقف لصحيفة " ديلي ميل البريطانية ".

وذكرت الصحيفة أن الجانرز قد توصل إلى إتفاق مع المهاجم الجابوني على أن يتقاضى أكثر من 250 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع .

Advertisements

وكان برشلونة لدية رغبه قوية في التعاقد مع أوباميانغ الفترة المقبلة، بعد أن فشل التوصل إلى اتفاق مع مسئولي إنتر ميلان الإيطالي بشأن التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.

وفي سياق متصل كان إنتر ميلان لدية ايضًا رغبة قوية في تدعيم صفوفه بالمهاجم الجابوني لقيادة هجوم الفريق في حال رحيل لاوتارو مارتينيز إلى برشلونة.

يذكر أن عقد أوباميانغ ينتهي رفقة أرسنال في صيف عام 2021، وهو ما جعل النادي يبدأ في خطوات تمديد العقد حتي عام 2024.