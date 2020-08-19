رياضة | اتجاه في الأهلي لإعارة «أليو بادجي» في الموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 19 أغسطس 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر اتجاه في الأهلي لإعارة «أليو بادجي» في الموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الإعلامى عمر ربيع ياسين، عن تفكير مجلس إدارة النادي الأهلي، في اعراب المهاجم السنغالي أليو بادجي، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

إعارة أليو بادجي في الموسم الجديد

وقال الإعلامى عمر ربيع ياسين عبر برنامج "نمبر وان" المعروض على قناة "النهار"، أن هناك اتجاها داخل النادى الأهلى لإعارة السنغالى آليو بادجى، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء خلال الموسم الجديد.

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وأكد عمر ربيع ياسين: "اتجاه الأهلى لإعارة بادجى لأحد الأندية بعدما فشل فى إثبات جدارته بقيادة الهجوم الأحمر خلال الفترة الماضية".

وأوضح: "الأهلى يدرس إعارة المهاجم السنغالى لإفساح مجال للتعاقد مع لاعب أجنبى متميز يقود خط هجوم الفريق فى الموسم الجديد".

وأتم عمر ربيع: " إعارة بادجي ستتم في الموسم الجديد، بناء على رغبة السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق".