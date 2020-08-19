رياضة | محمد عمارة: لم يتم منعي من دخول الأهلي.. وحسام حسن أفضل مدرب يعتمد على الشباب

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 19 أغسطس 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر محمد عمارة: لم يتم منعي من دخول الأهلي.. وحسام حسن أفضل مدرب يعتمد على الشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد عمارة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أنه لم يتعرض لمنع الدخول للنادي الأهلي، وأن كل ما أثير خلال الساعات الماضية لم يحدث إطلاقا، والمتسبب في إشاعة هذا الخبر هو أحد الصحفيين.

وأضاف عمارة خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج "حضرة المواطن" والذي يذاع علي شاشة الحدث اليوم " أنه يذهب للنادي الأهلي بطريقة عادية ولم يتم منعه نهائيا، وبخصوص تجديد إشتراك عضوية النادي فهو تم تجديدة منذ فترة كبيرة، وقام أحد الصحفيين بتحريف حديثي علي أحد القنوات خلال الأيام الماضية، وظهر ذلك الأمر المؤسف للرأي العام، وكان لابد من توضيح الحقائق".

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وأكمل" الإصابات المتكررة التي حدثت داخل النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة، وأخرها إصابة اللاعب محمود متولي كانت طبيعية بسبب الغياب لمدة كبيرة عن ممارسة المباريات، وأن العودة بشكل سريع يعرض جميع لاعبي فرق الدوري لحدوث الإصابات المفاجأة، وأن متولي يعاني من سوء حظ بسبب إصابتة الأخيرة لأنها المرة الثالثة له خلال مسيرتة الكروية".

وأردف"النادي الأهلي ومنتخب مصر دائما ما يعانون من عدم وجود البدائل الكافية في مراكز الدفاع بالكامل، ومنذ إعتزال وائل جمعة وهاني سعيد وسمير كمونة، يعاني المنتخب الوطني في مراكز قلب الدفاع ولابد من الإعتماد علي لاعبي قطاع الناشئين بالنادي الأهلي خاصة في ظل وجود خالد بيبو نجم الأهلي السابق بالقطاع، سيساعد علي إكتشاف بعض اللاعبين ويتم تصعيدهم للفريق الأول".

وأختتم"أتوقع صعود عدد كبير من اللاعبين الشباب لصفوف الفريق الأول بالنادي الأهلي، وهناك مدربين في الدوري المصري يعتمدوا علي اللاعبين الشباب ومن أهم حسام حسن، فهو لديه ثقة كبيرة باللاعبين ويريد إعطائهم الفرصة كاملة من أجل الظهور بشكل مشرف للكرة المصرية".