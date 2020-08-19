رياضة | ميسي يرفض الحديث حول مستقبله في برشلونة.. "اتخذت القرار الصحيح"

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 19 أغسطس 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر ميسي يرفض الحديث حول مستقبله في برشلونة.. "اتخذت القرار الصحيح" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو أن مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني، يواجه غموض شديد الفترة المقبلة،خاصة بعد إقالة كيكي سيتين وإقتراب تعيين رونالد كومان بدلًا منه.

وكان النجم الأرجنتيني قد طلب تعاقد العملاق الكتالوني من تشافي هيرنانديز أسطورة النادي، والمدير الفني الحالي لفريق السد القطري، وهو ما تم رفضه تمامًا من قبل بارتوميو.

ووفقًا لموقع " دون بالون " فإن النجم الأرجنتيني قد اتخذ قرار شبة نهائي بالرحيل عن صفوف برشلونة، بعد إنتهاء تعاقده مع النادي.

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وينتهي عقد ميسي مع برشلونة في صيف عام 2021، مما يحق له خلال الدور الاول من الموسم الجديد التفاوض حول مستقبله دون اللجوء إلى إدارة النادي.

ومن جهه أخري يري ميسي أن قرار الرحيل عن برشلونة هو القرار الأنسب في الوقت الحالي، خاصة بعد إستمرار أبيدال، وعدم إستقالة بارتوميو من رئاسة البلوغرانا.

يذكر أن ميسي كان لدية رغبه قوية في إستقالة بارتوميو من منصب رئيس برشلونة، والقيام بعملية إنتخابات عاجلة، حتي تستقر الأمور داخل البيت الكتالوني.