رياضة | سيراميكا يواجه النصر وديًا الخميس المقبل

ويحاول المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا خوض عدد كبير من المباريات الودية قبل عودة مباريات مجموعة القاهرة لدوري الدرجة الثانية، في العشرين من سبتمبر المقبل.



الجدير بالذكر أن سيراميكا كليوباترا يحتل جدول ترتيب مسابقة دوري الدرجة الثانية برصيد 32 نقطة، وينافس بقوة للصعود إلى الدوري الممتاز، في ظل تبقي 5 جولات فقط على نهاية المسابقة.