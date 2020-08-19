الامارات | مدرب الأهلي: كثرة الإصابات أفسدت فرحتنا بالفوز على أسوان

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلي: كثرة الإصابات أفسدت فرحتنا بالفوز على أسوان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب فريق الأهلي المصري، السويسري رينيه فايلر، إنه «على الرغم من سعادة الجميع في النادي بالفوز على فريق أسوان، إلا أننا سعداء بسبب كثرة الإصابات»، مشيراً إلى أن «كثرة هذه الإصابات أفسدت فرحتهم بالفوز بثلاثية نظيفة على أسوان ضمن الدوري المصري»، وقال فايلر في مؤتمر صحافي: «نتمنى أن تكون الإصابة التي تعرض لها محمود متولي بسيطة، وكذلك بالنسبة لزميليه أحمد الشيخ وجيرالدو».

وأضاف أن «تعرض أي لاعب للإصابة أمر طبيعي في ظل وجود كرات مشتركة والتحامات، وهو ما يمكن أن يحدث في أي مباراة أو مران، وأعتقد أنه أمر معتاد في كرة القدم».

Advertisements

وأوضح: «من دون شك تأثرت خطتنا بالإصابات التي أربكت حساباتنا الفنية، وقد اضطررنا إلى إجراء عدد من التبديلات، وتوظيف بعض اللاعبين في مراكز محددة، ونجحنا في مهمتنا».

وأعرب فايلر عن سعادته بنجاح جيرالدو دا كوستا وأليو بادجي في التسجيل خلال المباراة، لافتاً إلى أن ذلك يمنحهما الثقة، وأن اللاعب الأكثر جاهزية من الناحية البدنية والفنية والذهنية يملك الفرصة دائماً للوجود في حساباته، وهو ما ينطبق على الاستعداد لمواجهة الزمالك المقبلة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news