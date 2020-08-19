الامارات | روفائيل: فضلت البقاء في الإمارات خلال جائحة «كورونا» لشعوري بالاطمئنان

شكرا لقرائتكم خبر عن روفائيل: فضلت البقاء في الإمارات خلال جائحة «كورونا» لشعوري بالاطمئنان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المحترف الجديد لنادي الحمرية، البرازيلي روفائيل سانتياغو، أنه اختار ارتداء قميص الحمرية في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى لقيادته للتأهل واللعب في الموسم بعد المقبل بدوري الخليج العربي، مشيراً إلى أنه فضل الحمرية من بين عروض عدة حصل عليها، من بينها عرض من أحد أندية المحترفين.

وقال روفائيل لـ«الإمارات اليوم»: «مقتنع تماماً بمشروع النادي بالصعود واللعب في دوري الخليج العربي، وهو الأمر الذي اختصر عليّ الطريق، إضافة الى أنه عندما حضرت للعب ضد الحمرية في الموسم الماضي أعجبتني البنية التحتية للنادي، والعمل الإداري المنظم، وعندما سألت الأشخاص الذين يعملون هنا سمعت منهم أشياء مهمة، ولهذا السبب عندما تلقيت العرض كنت سعيداً ووافقت دون تفكير في العروض الأخرى».

وفي ما إذا كان يفكر بنيل جائزة أفضل لاعب أو أفضل هداف مع الفريق كما فعلها مع أندية أخرى، قال روفائيل: «الجوائز الفردية تأتي بشكل طبيعي، الشيء الاهم هو أن ينجح الفريق في تحقيق ما يصبو إليه»، مؤكداً أن اللاعبين الموجودين حالياً في الحمرية يتمتعون بمستوى فني مميز.

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وأعرب اللاعب عن إعجابه بتعامل الإمارات مع أزمة فيروس كورونا، مشيراً إلى أنه قرر البقاء في الدولة لشعوره بالاطمئنان.

وبخصوص رؤيته للموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى وقدرة الحمرية على الصعود لدوري الخليج العربي أوضح روفائيل: «سيكون الموسم المقبل قوياً للغاية، خصوصاً أن أكثر الأندية عززت فرقها بلاعبين جيدين، ونأمل أن نكون قادرين على الفوز باللقب والتأهل لدوري الخليج العربي، وهذا الأمر ليس أمنيات فقط بل يتطلب منا العمل والتدريب المكثف والالتزام بالخطط الفنية».

• فضّلت الحمرية رغم حصولي على العديد من العروض، من بينها عرض من أحد أندية المحترفين.

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