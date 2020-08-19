الامارات | السماح بحضور 17 ألف مشجع في مباراة بالدوري الأميركي

شكرا لقرائتكم خبر عن السماح بحضور 17 ألف مشجع في مباراة بالدوري الأميركي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي كانساس سيتي تشيفس، المنافس في الدوري الوطني لكرة القدم الأميركية (إن.إف.إل)، مساء أول من أمس، أنه جرى السماح بحضور نحو 17 ألف مشجع في المباراة الأولى للفريق في الموسم الجديد من المسابقة. ويخطط كانساس سيتي حامل اللقب لتسجيل حضور جماهيري بنسبة 22% من السعة الاستيعابية لمدرجات استاد «أرووهيد ستاديوم»، في أول ثلاث مباريات على ملعبه بالموسم، اعتباراً من المباراة الافتتاحية التي يخوضها أمام هيوستن تكساس في 10 سبتمبر المقبل. ويواجه كانساس سيتي فريقي نيو إنجلاند باتريوتس ولاس فيجاس ريدرز، في المباراتين التاليتين المقررتين على ملعبه.

وسيُسمح فقط لحاملي التذاكر الموسمية بشراء تذاكر تلك المباريات، مع الالتزام بارتداء الكمامات خلال الوجود في الاستاد الذي سيخضع للنظافة بشكل منتظم، للمساعدة في مواجهة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

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