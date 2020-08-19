الامارات | اتحاد كلباء يستأنف تدريباته في ملعب الوصل

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شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد كلباء يستأنف تدريباته في ملعب الوصل والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة اتحاد كلباء لكرة القدم، من خلال حسابها على «تويتر»، تدشين تدريبات الفريق الأول اليومية في ملاعب نادي الوصل بدبي، وذلك ضمن المرحلة الثانية للاستعداد لخوض منافسات دوري الخليج العربي، وكذلك للبطولة الودية التي تنطلق اليوم، في ضيافة نادي الشارقة، حيث يواجه غداً خورفكان. وتابع التدريبات رئيس شركة كرة القدم علي حسين اللوغاني، وأعضاء الجهازين الفني والإداري.
وكان كلباء قد خصص المرحلة الأولى لتدريباته في جبل علي، بعد إعلان بدء تحضيراته للموسم الجديد.
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